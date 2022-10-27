TBMM Genel Kurulu'nda Torba Yasasının 7'inci maddesi kabul edildi. KYK borcu olan üniversitelileri yakından ilgilendiren KYK borcu ile ilgili bir karar çıktı. Peki, KYK borcu ne zaman ve nasıl ödenir? KYK borcu ertelenebilir mi? Detaylar haberimizde yer alıyor.