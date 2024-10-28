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        Haberler Bilgi Yaşam KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı

        KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı

        Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları sorgulaması sürüyor. Devletin verdiği maddi imkandan yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri KYK burs başvurularını tamamlamıştı. KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler taahhütname onayını gerçekleştirecekler. Peki KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 11:12 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:12
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs başvuru sonuçları merak ediliyor. Üniversitelerde ilk dönem devam ederken, gözler GSB KYK burs sonuçları tarihi açıklamalarına çevrildi. Peki KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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        KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KYK burs sonuçlarının en geç Kasım ayının ilk haftasına kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi “KYK burs sonuçları açıklandı” duyurusu geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

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        KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları GSB duyurusu ile ilan edilecek. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek.

        Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Sonuçlar açıklandığı zaman e-Devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı haberimizde aktifleşecektir.

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