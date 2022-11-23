KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için bekleyiş devam ediyor. KYK burs başvuruları için öğrenciler değerlendirmeye alınacak ve ailevi durumları, maddi gelirleri ile beraber 12 farklı kamu kurumu tarafından teyit edilerek değerlendirilecekler. Peki KYK burs ve kredi başvuru sonuç tarihleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…