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HaberlerGündem

KYK burs başvuru sonuçları: Geri sayım! 2019 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Üniversite öğrencisi milyonlarca genç Kredi Yurtlar Kurumu'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. İşte KYK burs başvuru sonuçları ile ilgili gelişmeler...

KYK burs başvuru sonuçları

2019 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak konusu oldu. Devlet desteği ile üniversite hayatlarına katkıda bulunmak isteyen öğrenciler 21 Ekim'de burs başvurularında bulunmuştu. Peki, sonuçlarla ilgili Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda açıklama geldi mi?

2019 KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl 13 Kasım'da açıklanmıştı. Geçen dönemi göz önünde bulunduracak olursak başvuru sonuçlarının bu sene de Kasım ayında açıklanacağı ön görülüyor fakat tarih netleşmiş durumda değil. KYK sonuçları açıklandığı zaman e-devlet üzerinden de görüntülenebilecek.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK 2019?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK 2020 BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Erdoğan yaptığı açıklamada, "2020 Ocak itibariyle lisans öğrencilerimizin bursu 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak" dedi.

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