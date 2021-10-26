KYK burs başvuruları 2021 ne zaman başlıyor? sorusu KYK burs başvurusu yapacak öğrenciler tarafından büyük merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci devletin sağlamış olduğu kredili burs ve karşılıksız burslardan yararlanabilecek. 2021 yılı Ekim ayının sonlarına gelmemiz ile birlikte gözler KYK'dan gelecek açıklamada

KYK BURS BAŞVURULARI 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK burs ve kredi başvuruları YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Başvurular için YURTKUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. KYK burs ve kredi başvuruları için kesin tarih henüz açıklanmadı. Bilindiği üzere, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor. KYK Burs başvuruları geçen yıl Ekim ayında yapılmıştı.

E-DEVLET KYK BAŞVURU SAYFASI

KİMLER KYK BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

2021 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılı KYK burs ve kredi ücretleri şöyle:

KYK Lisans burs ve kredi ücreti: 650 TL,

KYK Yüksek lisans burs ve kredi ücreti: 1300 TL,

KYK doktora burs ve kredi ücreti: 1950 TL