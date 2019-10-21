KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK'dan burs sonuçları açıklaması geldi mi? soruları burs başvurusu yapan milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merak konusu oldu. Kredi Yurtlar Kurumu öğrencilerin 21 Ekim'e kadar başvuru işlemlerinin e-devlet üzerinden gerçekleştirebileceğini bildirdi. Peki, KYK burs başvuru sonuç tarihiyle ilgili açıklama geldi mi?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz sene göz önünde bulundurmak gerekirse KYK burs başvuru sonuçları Kasım ayında açıklanmıştı. Başvuruların bu sene de Kasım'da açıklanacağı ön görülüyor. KYK sonuçlarına da e-devlet üzerinden görüntülenebilecek.

KYK BURS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

KYK burs başvuruları 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

2019 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi miktarı en son geçen sene zamlanarak 500 lira olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK burs ve kredi miktarına zam yapılacağı müjdesini verdi. Ancak yapılacak zammın miktarı henüz netleşmedi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı,

Lisansta 500 TL

Yüksek Lisansta 1.000 TL

Doktorada 1.500 TL