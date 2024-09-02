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        Haberler Bilgi Yaşam KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? GSB KYK burs/kredi başvuru tarihleri

        KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? GSB KYK burs/kredi başvuru tarihleri

        Üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından KYK burs başvuru tarihleri araştırılıyor. KYK yurt ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre başvuru tarihleri değişebiliyor. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 16:58 Güncelleme: 02.09.2024 - 16:58
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        YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, Geçtiğimiz yıl 12-19 Ekim tarihlerinde alınan KYK kredi ve burs başvurularının bu yıl ne zaman başlayacağı üniversite öğrencilerinin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 2024-2025 GSB ile KYK burs başvuruları hakkında bilgiler…

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        KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Getiğimiz sene 12-19 Ekim tarihleri arasında alınan kredi ve burs başvurularının bu yıl ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. KYK burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek açıklama doğrultusunda KYK burs tarihleri netlik kazanmış olacak.

        KYK burs başvurlarının ekim ayında başlaması bekleniyor.

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        BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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