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        Haberler Gündem KYK burs, kredi ve yurt başvuruları 2023 başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK burs, kredi ve yurt başvuru şartları neler?

        KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

        KYK burs ve yurt başvuru tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Binlerce üniversiteli ve üniversite adayının yakından takip ettiği konular arasında "KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı yer alıyor. İşte konuyla ilgili merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 20:54
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        Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs, kredi ve yurt başvurularına ilişkin araştırmalar hız kazandı. KYK her sene ilk olarak yurt başvurularını almaya başlıyor. Üniversitelerde güz dönemi eğitimi başladıktan sonra ise burs/kredi başvurularını e-Devlet üzerinden alıyor. Peki, KYK burs, kredi ve yurt başvuru şartları neler? İşte detaylar...

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        KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları Ağustos ayında alınmıştı. KYK kredi ve burs başvuruları ise Ağustos ayında başlamıştı.Söz konusu durumun bu yıl da aynı şekilde olması bekleniyor.

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        BAŞVURU YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

        Burs/kredi başvuruları e-Devlet'e yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS’teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

        Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

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        KYK KREDİ VE BURS İŞLEMLERİ NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

        Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Başvuru ekranında özel durum (şehit/gazi çocukları [şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi), anne ve babası [her ikisi de] vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular vs.) beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde web servisler aracılığıyla elektronik ortamda kontrol edilecek.

        Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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