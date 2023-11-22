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        Haberler Gündem KYK BURS ÖDEME TARİHLERİ | 2023-2024 KYK burs/kredi ödemeleri hesaplara yattı mı, 3 aylık toplu burs parası ne zaman ödenecek?

        Öğrencilerin gözü bu haberde! 2023-2024 KYK burs ödeme tarihleri belli oldu mu?

        2023-2024 eğitim ve öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi ödeme tarihleri takvimi gündemdeki yerini koruyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK burs ödeme tarihlerine çevrildi. İşte KYK ilk bursların hesaplara yatırılacağı tarihlere ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 09:53 Güncelleme: 22.11.2023 - 09:53
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        KYK burs ödeme tarihleri için gözler Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geçtiğimiz günlerde burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurmuştu. Lisans ve ön lisans öğrencileri için bin 250 TL'den 2 bin TL'ye yükselen KYK burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. KYK burs ödemeleri öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yapılıyor. 3 aylık ilk burs ödemeleri ise geçtiğimiz dönem öğrencilerin hesaplarına toplu olarak yatırılmıştı. İşte 2023-2024 KYK burs/kredi ödeme tarihleri takvimi...

        2

        İLK KYK BURS ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

        2023-2024 yılı ilk KYK burs ve öğrenim kredilerinin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sene üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına 29 Aralık itibarıyla yatırılmaya başlamıştı. Bu sene de benzer tarihlerde ödeme yapılması beklenirken; konuya dair açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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        2024 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

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        KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME YAPILACAK MI?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

        Geçtiğimiz dönem öğrenci hesaplarına 3 aylık burs toplu şekilde yatırılmıştı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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