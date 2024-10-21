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        Haberler Bilgi Yaşam KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları e devlet sorgulama ekranı

        KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları e devlet sorgulama ekranı

        KYK burs sonuçları için geri sayım başladı. Bu yıl 8-13 Ekim tarihleri arasında tamamlanan KYK burs başvurusu sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 16:18 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:18
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        KYK burs başvurularının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak olan sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, 2024 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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        KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı. Bu yıl başvurular 8-13 Ekim tarihleri arasında tamamlandı.

        Buna göre; 2024 KYK burs sonuçlarının bu yıl da kasım ayında açıklanması bekleniyor.

        KYK BURS ÖDEMESİ NE KADAR?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıklamıştı.

        KYK burs ödemelerinin 2025 yılında ne kadar olacağı henüz belli olmadı.

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