KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları e devlet sorgulama ekranı
KYK burs sonuçları için geri sayım başladı. Bu yıl 8-13 Ekim tarihleri arasında tamamlanan KYK burs başvurusu sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK burs başvurularının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak olan sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, 2024 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı. Bu yıl başvurular 8-13 Ekim tarihleri arasında tamamlandı.
Buna göre; 2024 KYK burs sonuçlarının bu yıl da kasım ayında açıklanması bekleniyor.
KYK BURS ÖDEMESİ NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıklamıştı.
KYK burs ödemelerinin 2025 yılında ne kadar olacağı henüz belli olmadı.