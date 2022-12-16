Üniversite öğrencileri tarafından merakla beklenen burs ve öğrenim kredi sonuçları Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından duyuruldu. Burs ve öğrenim kredisinden yararlanmak için burs taahhütname onayı işlemi yapmak zorunda olan öğrenciler, "KYK burs taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...