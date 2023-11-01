KYK BURS ÜCRETLERİ SON DAKİKA | KYK 2024 bursu ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK burs ve ve öğrenim kredisi miktarını açıkladı!

KYK BURS ÜCRETLERİ SON DAKİKA | KYK 2024 bursu ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK burs ve ve öğrenim kredisi miktarını açıkladı!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi kredi ve burs miktarlarını duyurdu. Yapılan açıklama, "2023-2024 KYK burs ve öğrenim kredisi ne kadar, kaç TL oldu?" Sorularını gündeme getirdi. KYK burs ve kredi imkanından yararlanan üniversite öğrencileri yeni dönem kredi ve burs miktarlarını araştırmaya başladı. Yeni dönem kredi ve burs miktarlarına gelen zam sonrasında güncel burs miktarları haberimizde derledik. İşte 2023-2024 zamlı KYK burs ve kredi miktarları...