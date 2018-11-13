KYK, burs ve kredi sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğretim öğrencilerinin burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Burs ve kredi kazanan öğrencilerin, bu haktan yararlanabilmesi için 18 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnameyi onaylaması gerekiyor. İşte, KYK burs ve kredi sonuçlarına dair tüm detaylar...

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

BURS/KREDİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere, ilk ödeme bu ay iki aylık olarak yapılacak. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılıyor.

Burs/kredi Ocak 2018'den bu yana lisans öğrencilerine aylık 470, yüksek lisans öğrencilerine 940, doktora öğrencilerine de 1410 lira olarak ödeniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde öğrencilere burs ve kredi miktarının önümüzdeki yıl itibarıyla lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 liraya yükseltildiği müjdesini vermişti. Zamlı burs/krediler Ocak 2019'dan itibaren ödenmeye başlanacak.

BURS/KREDİ SONUÇLARININ ARDINDAN TAAHÜTNAME ONAYI YAPMAYI UNUTMAYIN!

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” yapmaları gerekmektedir.

E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Yapılan başvuru sonucunda öğrenciye burs/kredi tahsisi yapılsa dahi e-Devlet üzerinde bulunan burs/kredi taahhütnamesi onaylanmadığı sürece öğrenciye ödeme yapılmamaktadır. Taahütname onayı için son gün 18 Kasım Pazar günü saat 23.59'da.

KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin öğrenciye verilen KYK bursları geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında 425 lira olarak öğrencilere tahsil ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde konuya dair açıklamasında, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta bin, doktorada bin 500 liraya yükseltme kararı aldık." dedi.

• Lisansta 500 TL

• Yüksek Lisansta 1.000 TL

• Doktorada 1.500 TL

BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILMAKTADIR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi verilmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

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