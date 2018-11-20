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Buna göre, TC kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar için ödeme günü her ayın 6'sı olacak, kimlik numarasının son hanesi 2 olanlara ödemeler ayın 7'sinde, 4 olanlara ayın 8'inde, 6 olanlara ayın 9'unda ve kimlik numarası 8 ile bitenlere burs ve kredi ödemeleri her ayın 10'unda yapılacak.

Yani ilk defa KYK burs başvurusunda bulnan ve burs başvurusu kabul edilen üniversite öğrencileri TC Kimlik numaralarının son rakamına göre 6 - 7 - 8 - 9 -10 Aralık günlerinde ilk defa burslarını Kasım ayı bursu ile birlikte alacaklar.