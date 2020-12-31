Pek çok öğrencinin gündeminde yer alan KYK burs ve kredi ödemeleri için süreç yaklaşıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından tahsis edilen KYK burs ve kredi ödemeleri, öğrenciler tarafından Ziraat Bankası üzerinden çekilebilecek. KYK burs ve kredi ödemelerini 3 aylık geri ödemeli alacak olan öğrencileri, aralık ayının sonlarına yaklaşılması dolayısıyla KYK burs ve kredileri ne zaman yatar sorusuna yanıt arıyor. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak? İşte, o bilgiler

KYK BURSU 2021 NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrencilere öğretim yılı başı olan Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına bu gece yatırılmaya başlanacağını bildirdi. Ekim, Kasım, Aralık aylarına yönelik burs-krediler 28 Aralık'ta öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.

TC KİMLİK NUMARASININ SONUNA GÖRE ÖDEME GÜNLERİ

İlk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye toplam 680 milyon 603 bin 508 lira ödeme yapılacağını aktaran Kasapoğlu, TC kimlik numarasının sonu "0" olanların 28 Aralık'ta, "2" olanların 29 Aralık'ta, "4" olanların 30 Aralık'ta, "6 ve 8" olanların ise 31 Aralık'ta ödemelerini alabileceğini kaydetti.

Daha sonra yatacak ödemeler ise; TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapacak. Buna göre, TC kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar için ödeme günü her ayın 6'sı olacak, kimlik numarasının son hanesi 2 olanlara ödemeler ayın 7'sinde, 4 olanlara ayın 8'inde, 6 olanlara ayın 9'unda ve kimlik numarası 8 ile bitenlere burs ve kredi ödemeleri her ayın 10'unda yapılacak.

KYK BURSU 2021 YILINDA NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Aralık günü yapmış olduğu açıklamasında "Bugün üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2021 yılında öğrencilerimize kredi ve burs miktarını belirledik. 2021 yılında lisansta 650 lira, yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise 1950 liraya çıkarmış oluyoruz." dedi.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NEREDEN ALINACAK?

Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç’inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

Kullanılabilir statüde Bankkart Genç’iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır. Ayrıca internet şube, mobil uygulamalarımız ve Müşteri İletişim Merkezi 0850 258 00 00 aracılığıyla da hesabınızı Bankkart Genç’inize bağlayabilirsiniz.