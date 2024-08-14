Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından KYK yurt başvuru tarihleri duyurulacak. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK yurt başvurularına çevrildi. Geçen yıl yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti. Peki KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman? 2024 2025 GSB KYK yurt başvuruları başvuru ücreti ne kadar?