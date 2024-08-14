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        KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman? 2024 2025 GSB KYK yurt başvuru tarihi ve ücreti

        YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt başvuruları gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından duyurulacak olan KYK yurt başvuruları e devlet üzerinden yapılacak. Peki KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman?İşte, 2024 2025 GSB KYK yurt başvuru tarihi ve ücreti hakkında detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 15:19 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:19
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından KYK yurt başvuru tarihleri duyurulacak. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK yurt başvurularına çevrildi. Geçen yıl yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti. Peki KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman? 2024 2025 GSB KYK yurt başvuruları başvuru ücreti ne kadar?

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        KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden yurt başvuruları alınmaya başlayacak. Geçtiğimiz sene tercih sonuçları 19 Ağustos 2023 tarihinde duyurulmuştu. Yurt başvuruları ise geçtiğimiz yıl 29 Ağustos - 2 Eylül arasına alındı.

        KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

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        KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

        2024-2025 yılı için KYK yurt ücretleri henüz paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.

        Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

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