KYK yurt başvuruları ne zaman sona erecek? Üniversite kaydını tamamlayan öğrenciler, yurt kayıtlarını yapmaya başladı. Peki; KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuruları son gün ne zaman? İşte KYK başvuruları ile ilgili detaylar...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını başlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KYK yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye, kurumun resmi internet adresi, "yurtkur.gsb.gov.tr"den ulaşabilecek.

Yaşanılan sorunlara anında çözüm bulabilmek için 7 gün 24 saat çalışan KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince de öğrencilerin hizmetinde olacak.

Öğrenciler, "444 1961" numaralı Kurumsal İletişim Merkezinden ya da kurumun resmi Twitter hesabı, "KYK_DESTEK" üzerinden yardım talebinde bulunabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başvuru sürecini Twitter'daki sosyal medya hesabından, "Sevgili gençler, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuruları başladı. KYK yurt başvuruları, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'da sone erecek." mesajıyla duyurdu.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz kesinlik kazanmadı. Konuyla ilgili KYK'dan resmi bir açıklama yapılmasa da sonuçların Ekim ayına kadar açıklanması tahmin ediliyor. Zira geçen yıl sonuçlar Eylül ayı içerisinde açıklanmıştı.

KYK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, kayıtlarının YÖK sistemine geçmesinin hemen ardından, KYK başvurularını yapabilecekler.

Öğrencilerin öğrenim bilgileri, YÖK’ün bilgi sistemi üzerinden alınacağı ve hatalı öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacağı için öğrencilerin e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerinin doğru olup olmadığını kontrol etmesi önem taşıyor.

Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrenciler, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirebilecek, bilgilerinde yanlışlık olmayan öğrenciler ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebilecek. KYK başvuruları ise e-Devlet üzerinden yapılacak.

E - DEVLET GİRİŞİ

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi alması veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekiyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR NELERDİR?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından

http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Öğrenciler E-Devlet platformundaki https://www.turkiye.gov.tr/ sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabilecekler.

e-Kayıt desteklemeyen üniversitelere kayıt yaptırmak isteyen adayların da direk üniversiteye giderek üniversitenin ilgili departmanıyla kayıt yaptırması gerekiyor.

ÜNİVERSİTELERE E-KAYIT İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ