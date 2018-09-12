KYK yurt başvuruları KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. KYK yurt babaşvuru sonuçlarına ulaşmak isteyen öğrenciler için KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden sorgulama sayfası açıldı. İşte KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama sayfası..

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Başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden görülebilecek... Peki; e-Devlet sistemine nasıl girilebilir. İşte e-Devlet giriş yöntemi..

E-DEVLET SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-Devlet işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz site adresi resmi internet adresi olan www.turkiye.gov.tr adresidir. Bütün e-Devlet işlemlerinizi bu siteden yapabilmeniz mümkündür. Web sayfasına girdiğinizde sağ üstte bulunan giriş butonuna tıklamanız yeterli olup açılan sayfaya T.C. kimlik numaranız ile e-devlet şifrenizi girerek sisteme girişinizi yapabilirsiniz.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. Pilot il olan Bolu’da kullanılan elektronik kimlik kartı ile de Türkiye.gov.tr adresine giriş yapılabilir ve şifre oluşturulabilir.

Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. İlk şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT’den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir.

Şifre için herhangi bir yıllık ücret söz konusu değildir. Her bir şifre için ödenen ücret bir defaya mahsustur. Ancak, unutma ve kaybolma durumlarında online şifre yenileme hizmetinden yararlanmak yerine PTT’den yeni şifre zarfı alınıyorsa bu ücretin tekrar ödenmesi gerekmektedir.

Bu ücret, e-Devlet Kapısına gelir olarak kaydedilmemekte, işlem masrafı olarak PTT tarafından tahsil edilmektedir.

E-DEVLET'İN VERDİĞİ HİZMETLER NELERDİR?

e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlara verilen hizmetler genel olarak şöyle gruplandırılabilir:

Bilgilendirme hizmetleri

Entegre elektronik hizmetler

Ödeme işlemleri

Kurum ve kuruluşlara kısa yollar

Bunun yanı sıra kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı e-Devlet Kapısı tarafından sunulan hizmetler ile sağlanmaktadır.

e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için(vergi, harç vb.) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu işlem Kapı üzerinden kolayca yapılabilmektedir. e-Devlet Kapısının amacı, tek bir adres üzerinden ve şifre, elektronik imza, mobil imza gibi kimlik doğrulama sistemleri ile güvenli bir şekilde kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza sunulmasıdır. e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan elektronik hizmetlerde vatandaşlarımızca özel şifre, elektronik imza ve mobil elektronik imza gibi kimlik doğrulama araçları kullanıldığından, kişisel bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden sadece ilgili vatandaşlarımıza sunulmaktadır.

E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET SİSTEMİNİ ENGELLİ VATANDAŞLAR DA KULLANABİLİR Mİ?

e-Devlet Kapısı, engellilerin de kolayca kullanabilmesini sağlayacak tasarım özelliklerine sahiptir. Kapı tasarımında ve geliştirilen elektronik hizmetlerde engellilerin de hizmetlere kolaylıkla erişimi göz önünde bulundurulmaktadır. Kullanılabilirlik ve erişilebilirlik standartlarına uyum için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

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