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KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor, tarih açıklandı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs ve yurt başvuruları için artık heyecan dorukta. Yurt genelindeki binlerce öğrenci, merakla KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte konuyla ilgili son durumun ayrıntıları...

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor, tarih açıklandı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapı

Öğrencilerin gözü kulağı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)'da. Yurt ve burs başvurulaırnı gerçekleştirmek için heyecanla bekleyen binlerce öğrenci, artık tarihlerin açıklanması için sabırsızlanıyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuruları ile ilgili bakanlık tarafından yapılan açıklamaya, "Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" denilmişti.

YÖK tarafından üniversitelerde yeni dönemin 1 Ekim itibarıyla planlanması söylenmişti. Buna göre, 2020 KYK yurt başvuru takviminin ekim ayı içerisinde belli olması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN 2020-2021?

KYK burs ve kredi başvuruları tarihi henüz belli olmadı. Burs başvuruları, üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Buna göre, YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor.

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