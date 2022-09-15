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KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2022-2023 KYK yurt ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından yurtların ne zaman açılacağı meral edilmeye başladı. KYK yedek sonuçlarının belli olmasının akabinde açıkta kalan öğrenciler de yerleşmiş oldu. Hal böyleyken üniversitelerinin bulundukları şehre gitmeyi heyecanla bekleyen milyonlarca öğrenci "KYK yurtları ne zaman açılacak?" sorusunun cevabını aramaya koyuldu. İşte detaylar…

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  • KYK Yurtları Ne Zaman Açılıyor? 2022-2023 KYK Yurt Ücreti Ne Kadar, Kaç TL Oldu?

    24-28 Ağustos tarihlerinde e-devlet üzerinden başvuruların alınmasından sonra öğrencilerin hangi yurtlara yerleşecekleri de belli oldu. Resmi değerlendirmelerin ardından 7 Eylül'de ilk etap KYK Yurt başvuru sonuçları açıklanmıştı.  İlk etapta açıkta kalan öğrenciler ise yedek başvuruda boş kalan yerlere yerleşti. Üniversitelerde ön lisans, lisans ve lisansüstü kademelerinden binlerce öğrenci KYK yurtlarının açılacağı günü bekliyor. Peki KYK yurtları ne zaman açılacak?
  • KYK Yurtları Ne Zaman Açılıyor? 2022-2023 KYK Yurt Ücreti Ne Kadar, Kaç TL Oldu?

    KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KYK yurtlarına 1. yedek başvuruları ardından sonuçlar 12 Eylül akşamı duyuruldu. KYK yurtlarına yerleşen adayların kayıt işlemleri ise 14 Eylül 2022 tarihinde saat 23:00'te son buldu.

    Yurtların açılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi ancak KYK yurt kayıtlarının tamamlanmasının ardından eylül ayının sonlarına doğru açılması öngörülüyor.
  • KYK Yurtları Ne Zaman Açılıyor? 2022-2023 KYK Yurt Ücreti Ne Kadar, Kaç TL Oldu?

    KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Üniversite öğrencileri tarafından heyecanla beklenen KYK yurt ücretleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde KYK yurt ücretlerini açıkladı.

    KYK yurt ücretleri konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamayı yaptı; ""Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum"
  • KYK Yurtları Ne Zaman Açılıyor? 2022-2023 KYK Yurt Ücreti Ne Kadar, Kaç TL Oldu?

    Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurt ücretleri konusunda:

    "İlk yerleştirmede yüzde 80'lik rekor karşılama oranıyla tarihimizin en yüksek yerleştirilmesi seviyesine ulaşılmıştır. 41 merkezimizde başvuran her öğrenci yerleştirilmiştir. Salgın döneminde yurt ücretlerinde herhangi artışa gitmedik. Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum.
  • KYK Yurtları Ne Zaman Açılıyor? 2022-2023 KYK Yurt Ücreti Ne Kadar, Kaç TL Oldu?

    Gençlerimiz hem 81 ilimizi gönüllerince gezdiler, hem de bu seyahatlerinde devletimizin yurtlarında ücretsiz konakladılar. 150 binden fazla gencimiz bu projeden faydalanarak yeni yerler görme, tatil ve seyahat yapma imkanını buldu. İnşallah bu projeleri önümüzdeki yıllarda sürekli geliştirerek gençlerimizin hizmetine sunmayı sürdüreceğiz.
  • KYK Yurtları Ne Zaman Açılıyor? 2022-2023 KYK Yurt Ücreti Ne Kadar, Kaç TL Oldu?

    0 sene önce harçları kaldırarak sürekli provokasyon vesilesi yapılan bu meseleyi kökünden çözdük. Üniversite öğrencilerimiz için kredi ve burs imkanlarını da geliştirdik. 450 bin öğrenci burs veya kredi alabiliyor iken bu sayı geçtiğimiz yıl 1 milyon 383 bine çıktı. Bugün başvuran her öğrencimize ya kredi ya burs muhakkak veriyoruz. 2002'de sadece 45 lira olan burs veya kredi meblağını da biz her yıl arttırdık. Şu anda lisans öğrencilerine 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1700 lira, doktora öğrencilerine 2 bin 550 lira kredi veya burs veriyoruz.
  • KYK Yurtları Ne Zaman Açılıyor? 2022-2023 KYK Yurt Ücreti Ne Kadar, Kaç TL Oldu?

    Yurtlarda kalan öğrencilerimize beslenme yardımını 750 liraya çıkararak hiçbir gencimizi mağdur etmedik. Yılbaşında kredi, burs ve beslenme yardımına göre günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz. Temmuz ayında kabine toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı ve faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılması kararı aldık. Bu uygulamadan tüm gençlerimiz yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.
  • KYK Yurtları Ne Zaman Açılıyor? 2022-2023 KYK Yurt Ücreti Ne Kadar, Kaç TL Oldu?

    KYK YURT ÜCRETİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENECEK?

    1. Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

    2. Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59’a kadar banka aracılığıyla ödenir.
  • KYK Yurtları Ne Zaman Açılıyor? 2022-2023 KYK Yurt Ücreti Ne Kadar, Kaç TL Oldu?

    KYK YURT KAYITLARINDA İSTENİLEN BELGELER

    1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin); Öğrencilerin öncelik durumları, Bakanlığımız tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmaktadır. Doğrulaması yapılamayan öğrencilerin, sonuç ekranında belirtilen belgelerden engel raporunu yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay, diğer öncelik belgelerini ise yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 7 gün içinde yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından doğrulanamayan belgeyi verilen sürede teslim edemeyen öğrencilerin kayıtları, kayıtlı kaldıkları günlerin bedeli tahsil edilerek yanlış beyandan silinir.

    - Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri ile gazi ve gazi çocukları (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan Seyahat Kartı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge),

    - % 40 ve üzerinde engelli olduğunu beyan eden öğrenciler ( Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor),

    - Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge)

    - Devlet koruması altında olan öğrenciler (Devlet koruması altında olduklarına dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge veya Mahkeme Kararı)

    - Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

    -  Bakanlık tarafından yurtlarda barınmada öncelikli olacak milli sporcu belgesine sahip sporculara ilişkin belirlenen kriterleri taşıyanlar (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

    - Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan, çalışırken vefat eden veya emekliye ayrılanların çocukları (Valilikten alınacak belge)
  • KYK Yurtları Ne Zaman Açılıyor? 2022-2023 KYK Yurt Ücreti Ne Kadar, Kaç TL Oldu?

    2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yurtta kalmaya başladıkları tarihte,

    3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor). Bakanlık tarafından doğrulanamadığı takdirde

    yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde,

    4. 18 yaşından küçükler için Veli/Vasi İzin Belgesi doldurularak yurtta kalmaya başladıkları tarihte, yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

    - Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.

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