        Haberler Spor Futbol İspanya Kylian Mbappe: Bayern Münih'i yenecek bir takım varsa o da biziz - Futbol Haberleri

        Kylian Mbappe: Bayern Münih'i yenecek bir takım varsa o da biziz

        Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde eşleştikleri Bayern Münih karşılaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Turu geçeceklerine inandığını belirten Mbappe, "Şu anda Avrupa'nın en formda takımı olduğunu düşündüğüm Bayern'e karşı oynamamız gerekiyor ama bu tür bir takımı yenebilecek biri varsa o da biziz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2026 - 19:00 Güncelleme:
        Mbappe'den Bayern Münih açıklaması!

        İspanyol devi Real Madrid'de top koşturan Kylian Mbappe, Eflatun Beyazlılar'daki rolü, Dünya Kupası ve Devler Ligi'nde eşleştikleri Bayern Münih takımına dair açıklamalarda bulundu.

        "DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEĞİM ENDİŞESİ VAR"

        Telefoot'a konuşan Mbappe, kulüpteki rolü ve Dünya Kupası'na kadar olan performansına yönelik şüpheler hakkında "İspanya'da bu durum biraz endişe yaratıyor, oynamayacağım... ve doğrudan Dünya Kupası'na gideceğim endişesi var. Dünya Kupası'na hazırlanmanın en iyi yolu, Madrid ile her şeyi kazanmak." ifadelerini kullandı.

        "REAL MADRİD'DE HER ŞEY ÇOK FAZLA KONUŞULUR"

        Madrid ve Fransa'nın 10 numarası, Madrid kulübünün en görünür yüzü olmanın getirdiği zorluklarıyla ilgili olarak, "Madrid, İspanya'daki insanlar için adeta bir din gibi; çok tutkulu bir taraftar kitlesi var. Real Madrid'deki her şey çok fazla konuşulur, spekülasyon yapılır; bazen haklı olarak, bazen de haksız olarak." diye açıkladı.

        Mbappe, kendisiyle ilgili eleştirilerle ilgili gelen soruya, "Eleştirilerle başa çıkmayı bilmek gerekir çünkü Madrid'de herkes eleştirilmiştir. Ronaldo, Di Stefano... Dolayısıyla benim neden bir istisna olmam gerektiğini anlamıyorum. Sadece sakin olmak, yapılması gerekenlere odaklanmak ve sahada performansı nasıl iyileştirebileceğini kendine söylemek gerekiyor." yanıtını verdi.

        BAYERN MÜNİH AÇIKLAMASI

        Mbappe, Şampiyonlar Ligi ve La Liga ile ilgili olarak, "Şu anda Avrupa'nın en formda takımı olduğunu düşündüğüm Bayern'e karşı oynamamız gerekiyor,ama bu tür bir takımı yenebilecek biri varsa, o da biziz. Benim için önümüzdeki maçlar son derece önemli, çünkü hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de La Liga'da çok sıkı bir rekabet var." dedi.

