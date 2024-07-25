Kylian Mbappé için yeni aşk iddiası

Kylian Mbappé için yeni aşk iddiası
Kylian Mbappé hakkında ortaya yeni aşk söylentileri çıktı. "Şu anki durumumuz hakkında yorum yapmak istemiyorum" diyen modelin kimliği açıklandı
Paris Sait - Germain'den Real Madrid'e transfer olan Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappé, EURO 2024 sonrasında Miami'de tatil yaptı.
25 yaşındaki Kylian Mbappé, Miami sahilinde geçen hafta bir kadınla görüldüğü konuşulurken Page Six, bu kişinin kimliğini kaynaklara dayandırarak açıkladı.
İddiaya göre; Kylian Mbappé, model Dani Grace Almeida ile birlikte. O iddianın devamında ikili; bowling oynarken, gece kulübünde eğlenirken ve bir Yunan restoranında yemek yerken görüldü.
Dani Grace Almeida, sosyal medyada Miami plajından payaşımlar yaptı ancak görüntülerde sadece kendisi yer alıyor.
Çiftin ne kadar süredir görüştüğü belli olmasa da Dani Grace Almeida, yıldız forvetin nisan ayındaki Paris Saint-Germain maçlarından birinden bir sosyal medya videosu paylaşmıştı ve Kylian Mbappé'nin takımının tarafındaydı.
Dani Grace Almeida, Page Six'e; "Şu anki durumumuz hakkında kişisel olarak yorum yapmak istemiyorum" dedi.
Almeida'nın ayağı yere basmayan açıklaması ve birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmiyor oluşu, iddia edilen ilişkinin gerçekliğini şüpheye düşürüyor.
Kylian Mbappé, daha önce Belçikalı model Stephanie Rose Bertram ve trans model Ines Rau ile ilişki yaşamıştı.