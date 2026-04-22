Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Kylie Jenner'a eski çalışanından ayrımcılık davası

        Kylie Jenner'a eski çalışanından ayrımcılık davası

        Kylie Jenner'ın evindeki eski hizmetlisi, şiddetli ve yaygın tacize maruz kaldığı iddiasıyla, realite şov yıldızına dava açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski çalışanından ayrımcılık davası

        Kylie Jenner, eski hizmetlisi tarafından ayrımcılık davasıyla karşı karşıya kaldı. Angelica Vasquez adlı kadın, realite şov yıldızı Jenner'ın California'da Hidden Hills bölgesindeki evinde çalışırken, "şiddetli ve yaygın tacize maruz kaldığını" iddia ederek dava açtı.

        Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, iddia edilen ayrımcılığın doğrudan Jenner'a atfedilmediği belirtilse de Jenner, iki limited şirket ve henüz kimliği belirlenmemiş 25 kişiyle birlikte davalı olarak listelendi.

        Kendisini "El Salvadorlu bir kadın ve dindar bir Katolik" olarak tanımlayan Vasquez, şikayetinde Eylül 2024 ile Ağustos 2025 tarihleri ​​arasında çalıştığı süre boyunca sürekli olarak en zor ve istenmeyen görevlere atandığını; temizlik ekibinden dışlandığını; ırkı, milliyeti ve dini nedeniyle iş arkadaşları önünde alenen küçük düşürüldüğünü ve aşağılandığını; yıldırma ve onur kırıcı muameleye maruz kaldığını iddia etti.

        Dava dosyasında, "Bu davranış süreklilik arz etti ve zehirli ve istismarcı bir çalışma ortamı yarattı. Buna tanık olan hiçbir yönetici tarafından düzeltici bir önlem alınmadı" ifadesine yer verildi.

        Vasquez, dava dilekçesinde belirttiğine göre, sesini yükselttiğinde artırılmış iş yükü, planlanmış çalışma saatlerinde azalma, asılsız suçlamalar ve disiplin uyarıları, sürekli kamuoyu önünde aşağılanma, düşmanca sözlü ve fiziksel davranışlarla karşı karşıya kaldı.

        Jenner'ın eski çalışanı, çalıştığı süre boyunca kaygı, şiddetli stres ve travma sonrası stres bozukluğuyla uyumlu semptomlar geliştirdiğini ve bu nedenle Temmuz 2025'te sağlık izni almak zorunda kaldığını söyledi.

        Şikayette, "Dönüşünde düşmanca koşullar devam etti" denilerek, çalışma koşullarının Ağustos 2025'e gelindiğinde dayanılmaz hale ulaştığı ve Vasquez'in istifa etmekten başka çaresinin kalmadığı belirtildi.

        Vasquez, cezai tazminata ek olarak, ödenmemiş ücretler, yemek ve dinlenme molası primleri, geri ödenmemiş iş giderleri, ödenmemiş hastalık izni ve hukuka aykırı olarak alıkonulan diğer tüm tazminatlarını talep etti.

        2019 ve 2020'de Forbes'un kendi servetini kazanan milyarderler listesine giren 28 yaşındaki güzellik markası girişimcisi Kylie Jenner, henüz dava hakkında kamuoyuna açıklama yapmadı.

        #kylie jenner
        #dava
        #mahkeme
