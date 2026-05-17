Kylie Jenner oyuncu olmak istiyor

Realite şov yıldızı olarak ünlenen ve kozmetik girişimiyle milyarder statüsüne ulaşan Kylie Jenner, şimdi de oyunculukta ilerlemek istiyor.

28 yaşındaki Jenner, ocak ayında şarkıcı Charli XCX ile birlikte rol aldığı, şarkıcının hayatını anlatıyormuş gibi görünen, sahte belgesel filmi 'The Moment'taki kısa rolünün kendisini daha fazla oyunculuk işi üstlenmeye teşvik ettiğini söyledi. Bir podcast yayınına katılan Jenner, oyunculuk yapmak istediğini ancak bunun doğru role bağlı olduğunu söyledi.

"Önüme gelen bazı tekliflere 'Hayır' dedim. Dürüst olmak gerekirse biraz pişmanım" itirafında bulunan Jenner, "Ama sorun değil, çünkü başka bir şey çıkacaktır" diye ekledi.

Rol teklif edenlerin, karar vermesi için kendisine yeterince zaman tanımadığını söyleyen realite şov yıldızı, "Tekliflere çok kafa yoruyorum ve nihayetinde korkudan hayır diyorum" ifadesini kullandı.

"KOMEDİDE İYİYİM"

Mart ayında verdiği röportajda, birçok teklifi geri çevirdikten sonra daha fazla oyunculuk rolü arayacağını belirtmişti. "Aslında birkaç senaryo aldım, henüz içime sinen bir şey yok ama kesinlikle daha fazlasını yapmak istiyorum" diyen Jenner, "Komediyi gerçekten seviyorum. Bence bu konuda iyiyim" diye eklemişti.

Jenner, ailesiyle birlikte ilk kez 'Keeping Up With the Kardashians' adlı realite şovda kamera karşısına geçtiğinde henüz 9 yaşındaydı.

İki çocuk annesi Jenner, üç yıldır Hollywood'un en gözde oyuncularından Timothée Chalamet'yle ilişki yaşıyor.