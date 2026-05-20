Kylie Minogue: İkinci kez kansere yakalandım

Grammy ödüllü şarkıcı Kylie Minogue, 2005 yılında meme kanserine yakalanmıştı. 8 ay boyunca kemoterapi gören ve ameliyat olan şarkıcı, 2006 yılında hastalığı yendiğini açıklamıştı.

Minogue, hayatını ve kariyerini konu alan 'Kylie' belgeselinde, 2021 yılının başlarında ikinci kez kanser teşhisi aldığını ve bu süreci tek başına, gizlice atlattığını itiraf etti. Sanatçı, "İkinci kanser teşhisim 2021'in başlarındaydı. Bunu kendime saklayabildim. İlk seferki gibi değil" dedi. Minogue, "Neyse ki yeniden atlattım ve şimdi her şey yolunda" açıklamasını yaptı.

"EVDEN ÇIKMAK BİLE İSTEMİYORDUM"

Minogue, 2023'te piyasaya sürülen Grammy ödüllü şarkısı 'Padam Padam'ın başarısından sonra bile hastalığını kamuoyuna duyurmak için doğru zamanı bulmakta zorlandığını şu sözlerle açıkladı: Bir noktada evden çıkmak bile istemiyordum. 'Padam Padam' bana birçok kapı açtı ama içten içe kanserin hayatımdaki geçici bir olay olmadığını biliyordum. Gerçekten de olanları anlatmak ve bu durumu geride bırakmak istiyordum. Röportajlara katıldım ve her fırsatta 'Şimdi tam zamanı' diye düşündüm ama kendime sakladım.

Minogue, 2023 yılında yayınlanan 'Tension' albümündeki 'Story' adlı şarkısının da bu döneme gönderme yaptığını ilk kez açıkladı. Şarkıda bulunan "Kendime anlattığım bir sırrım vardı" sözlerinin ise yaşadığı süreci anlattığını belirtti.

'Kylie' belgeselinin tanıtımında konuşan sanatçı, ikinci teşhisin rutin bir kontrol sırasında ortaya çıktığını ifade ederek, erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Minogue, "Belki birileri için küçük bir hatırlatma olur. Kontrollerinizi ihmal etmeyin. Erken teşhis benim için çok yardımcı oldu" dedi.