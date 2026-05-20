        Kylie Minogue: İkinci kez kansere yakalandım

        Kylie Minogue: İkinci kez kansere yakalandım

        Ünlü şarkıcı Kylie Minogue, geçtiğimiz günlerde yayınlanan belgeselinde, 2021 yılında ikinci kez kansere yakalandığını açıkladı

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 14:29 Güncelleme:
        "İkinci kez kansere yakalandım"

        Grammy ödüllü şarkıcı Kylie Minogue, 2005 yılında meme kanserine yakalanmıştı. 8 ay boyunca kemoterapi gören ve ameliyat olan şarkıcı, 2006 yılında hastalığı yendiğini açıklamıştı.

        Minogue, hayatını ve kariyerini konu alan 'Kylie' belgeselinde, 2021 yılının başlarında ikinci kez kanser teşhisi aldığını ve bu süreci tek başına, gizlice atlattığını itiraf etti. Sanatçı, "İkinci kanser teşhisim 2021'in başlarındaydı. Bunu kendime saklayabildim. İlk seferki gibi değil" dedi. Minogue, "Neyse ki yeniden atlattım ve şimdi her şey yolunda" açıklamasını yaptı.

        "EVDEN ÇIKMAK BİLE İSTEMİYORDUM"

        Minogue, 2023'te piyasaya sürülen Grammy ödüllü şarkısı 'Padam Padam'ın başarısından sonra bile hastalığını kamuoyuna duyurmak için doğru zamanı bulmakta zorlandığını şu sözlerle açıkladı: Bir noktada evden çıkmak bile istemiyordum. 'Padam Padam' bana birçok kapı açtı ama içten içe kanserin hayatımdaki geçici bir olay olmadığını biliyordum. Gerçekten de olanları anlatmak ve bu durumu geride bırakmak istiyordum. Röportajlara katıldım ve her fırsatta 'Şimdi tam zamanı' diye düşündüm ama kendime sakladım.

        Minogue, 2023 yılında yayınlanan 'Tension' albümündeki 'Story' adlı şarkısının da bu döneme gönderme yaptığını ilk kez açıkladı. Şarkıda bulunan "Kendime anlattığım bir sırrım vardı" sözlerinin ise yaşadığı süreci anlattığını belirtti.

        'Kylie' belgeselinin tanıtımında konuşan sanatçı, ikinci teşhisin rutin bir kontrol sırasında ortaya çıktığını ifade ederek, erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Minogue, "Belki birileri için küçük bir hatırlatma olur. Kontrollerinizi ihmal etmeyin. Erken teşhis benim için çok yardımcı oldu" dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        İstanbul'da dev final!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        "İçimin yağları eridi"
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Köpeğe çarpmadı ama 6 yaşındaki kızları öldü!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
