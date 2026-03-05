L Beden Kaç Numara? Large Hangi Beden, Kaç Kilo? (Kadın ve Erkek)
Hazır giyim sektöründe en çok tercih edilen bedenlerden biri olan L beden, özellikle "ne dar ne de çok bol" kalıp arayan kişiler için sıkça seçilir. Ancak alışveriş yaparken "L beden kaç numara?", "Large hangi bedene denk gelir?", "Kaç kilo L giyer?" gibi sorular kafa karıştırabilir. Çünkü beden karşılıkları; markaya, ülkeye ve kalıp tipine göre değişiklik gösterebilir. L Beden Kaç Numara? Large Hangi Beden, Kaç Kilo? (Kadın ve Erkek) İşte detaylı ve kapsamlı rehber…
L (Large) Ne Anlama Gelir?
Large yani L beden, İngilizce “büyük” anlamına gelir. Medium (M) bedenin bir üstü, X Large (XL) bedenin ise bir altıdır. Genellikle standart beden skalasında orta-büyük aralığı temsil eder.
Ancak L bedenin tam numara karşılığı, ürünün üretildiği ülkeye ve markanın kalıp yapısına göre farklılık gösterebilir.
Kadınlarda L Beden Kaç Numara?
Türkiye’de kadın giyiminde L beden genellikle:
40 – 42 beden aralığına karşılık gelir.
Ancak bazı markalarda:
38-40 arası L olabilir (dar kalıplarda)
42 beden bazı markalarda L, bazılarında XL olabilir
Kadınlarda Ortalama L Beden Ölçüleri
Göğüs: 96 – 102 cm
Bel: 78 – 84 cm
Basen: 102 – 108 cm
Kadınlarda L Beden Kaç Kilo?
Boy uzunluğuna göre değişmekle birlikte ortalama:
160 – 170 cm boy aralığında
65 – 75 kilo arası genellikle L bedene denk gelir.
Ancak kilo tek başına belirleyici değildir. Vücut tipi, omuz genişliği ve basen ölçüsü de önemlidir.
Erkeklerde L Beden Kaç Numara?
Erkek giyiminde L beden genellikle:
50 – 52 beden aralığına karşılık gelir.
Gömleklerde ise göğüs ve yaka ölçüsü dikkate alınır.
Erkeklerde Ortalama L Beden Ölçüleri
Göğüs: 102 – 108 cm
Bel: 90 – 96 cm
Erkeklerde L Beden Kaç Kilo?
Ortalama olarak:
170 – 185 cm boy aralığında
80 – 90 kilo arası genellikle L bedene denk gelir.
Ancak kas kütlesi ve omuz genişliği beden tercihini etkileyebilir.
Uluslararası L Beden Karşılıkları
Kadınlarda:
Türkiye: 40-42
Avrupa (EU): 40
ABD (US): 10-12
İngiltere (UK): 12-14
Erkeklerde:
Türkiye: 50-52
Avrupa (EU): 50
ABD (US): 40-42
L Beden Her Markada Aynı mı?
Hayır. Beden kalıpları farklılık gösterebilir:
Slim fit ürünlerde L daha dar olabilir.
Oversize ürünlerde L daha bol olabilir.
Avrupa kalıpları genellikle daha geniştir.
Asya üretimlerinde L daha küçük olabilir.
Bu nedenle ürünün beden tablosu mutlaka kontrol edilmelidir.
L Beden Kimler İçin Uygundur?
L beden genellikle:
Orta-büyük vücut ölçülerine sahip kişiler için
M bedenin dar geldiği durumlarda
Rahat kesim tercih edenler için uygundur
L Beden Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?
Göğüs, bel ve basen ölçünüzü mezura ile ölçün
Ürünün kalıbını (slim, regular, oversize) kontrol edin
Kumaşın esnek olup olmadığını değerlendirin
Müşteri yorumlarını okuyun
Markanın beden tablosunu inceleyin
Sık Sorulan Sorular
70 kilo kadın L mi?
Boy 165 cm civarındaysa genellikle L olabilir; ancak vücut tipine göre değişir.
85 kilo erkek L olur mu?
Boy 180 cm civarındaysa çoğu zaman L tercih edilebilir.
L beden büyük mü?
Standart beden grubunda büyük sayılır ancak XL ve üzeri daha büyük kabul edilir.
L (Large) beden; kadınlarda genellikle 40-42, erkeklerde ise 50-52 numaraya karşılık gelen orta-büyük beden grubudur. Ortalama kilo aralıkları bulunsa da doğru beden seçimi için yalnızca kiloya değil; boy, göğüs, bel ve basen ölçülerine bakmak gerekir.
Online alışverişte beden karışıklığı yaşamamak için ölçü almak ve markanın beden tablosunu kontrol etmek en güvenilir yöntemdir. Çünkü her markanın kalıp yapısı farklı olabilir. Doğru beden seçimi hem konfor hem de şıklık açısından büyük önem taşır.