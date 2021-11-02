Bu konu hakkında konuşan teknik direktör Jocelyn Gourvennec, "Yusuf Yazıcı, biraz hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü istediği kadar oynama süresi bulamıyor. Onunla sürekli konuşuyorum. Mizacı ve karakteri iyi olan biri. Maça imzasını atması için ilk 11'de olmasına gerek yok. Sonradan da oyuna girip bir şeyler yapabileceğini bilmeli. İnanılmaz farklılıklar yaratabilen bir oyuncu. Sadece takıma yardımcı olmaya motive olsun" dedi.