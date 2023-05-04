L ile başlayan erkek isimleri, çok az olsa da taşıdıkları anlam derinliği nedeniyle dikkatleri üzerine çeker. Siz de dünyaya gelmeye hazırlanan erkek bebeğiniz için isim arayışındaysanız L harfi ile başlayan erkek bebek isimlerini inceleyebilirsiniz. İşte L harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları…
L ile Başlayan Erkek İsimleri
Bebeğinize vereceğiniz isim için titiz davranıyor ve her bir ismin anlamını dikkatli bir şekilde inceliyorsanız L ile başlayan erkek isimlerine mutlaka göz atın. L harfiyle başlayan isimler, çok az sayıda olduğu için hem kolay bir incelemeden geçer hem de anlamları ile en çok tercih edilen isimler arasında yer alır. Henüz keşfedilmemiş ve nadir kullanılan isimleri içinde bulabileceğiniz bu kategorideki isimler, aynı zamanda modern çağa uygundur. Peki, L ile başlayan erkek bebeği isim önerileri nelerdir? İşte cevabı…
L Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları
- Lacin / Laçin: 1) Atmaca, şahin. 2) Yiğit kişi. 3) Yalçın, sarp.
- Laden: Reçinesi hekimlikte kullanılan ve pembe ya da beyaz çiçek açan bir ağaççık
- Lahik: Ulaşan, yetişen
- Lahut: İlahi alem
- Lala: 1) Padişahın sadrazamlara seslenirken kullandığı san, isim. 2) Çocukların eğitimi ve öğretiminden sorumlu olan kişi.
- Lami: Parıltılı olan, parlak, ışık saçan
- Lamih: Parlayan, ışıltılı
- Laşa: Gürcü kralının ismi
- Latif: Yumuşakça muamele eden, nazik davranan kişi
- Lavani: Genç olan, gençlik, tazelik
- Lavekar: Hevesli, istekli kişi
- Lavik: Destan
- Layık: Yakışır, eğer, uygun
- Lebib / Lebip: Uyanık, zeki kimse
- Ledün: Allah katı, Allah’ın huzuru
- Lehatin: Talihli, şanslı
- Lema: Parlak olan, parlayan, parlayış
- Lemi: Parıldayan, parlaklık
- Levent: 1) Osmanlı donanmasında görev yapan asker, yürekli denizci. 2) Yakışıklı ve uzun boylu erkek.
- Levin: Boya, renk
- Levne: Türler, renkler
- Lider: Öncü, rehber, şef,
- Liva: Bayrak
- Lokman: Tarihte adı geçen ünlü hekim
- Lut: Peygamber ismi
- Lütfü / Lütfi: 1) İyilik ve güzellik. 2) Cenneti gören.
- Lütfullah: Allah’ın lütfu
- Lütuf: Bağış, ihsan, iyilik
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