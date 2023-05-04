Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Aile L ile Başlayan Erkek İsimleri: L Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
ABONE OL

L ile başlayan erkek isimleri: L harfi ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Anne ve baba adayları, bebeklerine verecekleri ismi araştırırken oldukça seçici davranıyor. Bebeklerin hangi ismi alacağı, alacağı ismin anlamı ve enerjisi, ebeveynlerin tercih aşamasını doğrudan etkiliyor. Türkiye’de geçmişten günümüze gelen ve hala severek kullanılan pek çok isim bulunmaktadır. Ayrıca modern yaşama uygun ve popüler isimler de aileler tarafından sıklıkla tercih edilir.

L ile Başlayan Erkek İsimleri: L Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
HABERTURK.COM

L ile başlayan erkek isimleri, çok az olsa da taşıdıkları anlam derinliği nedeniyle dikkatleri üzerine çeker. Siz de dünyaya gelmeye hazırlanan erkek bebeğiniz için isim arayışındaysanız L harfi ile başlayan erkek bebek isimlerini inceleyebilirsiniz. İşte L harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları…

L ile Başlayan Erkek İsimleri

Bebeğinize vereceğiniz isim için titiz davranıyor ve her bir ismin anlamını dikkatli bir şekilde inceliyorsanız L ile başlayan erkek isimlerine mutlaka göz atın. L harfiyle başlayan isimler, çok az sayıda olduğu için hem kolay bir incelemeden geçer hem de anlamları ile en çok tercih edilen isimler arasında yer alır. Henüz keşfedilmemiş ve nadir kullanılan isimleri içinde bulabileceğiniz bu kategorideki isimler, aynı zamanda modern çağa uygundur. Peki, L ile başlayan erkek bebeği isim önerileri nelerdir? İşte cevabı…

L Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

  • Lacin / Laçin: 1) Atmaca, şahin. 2) Yiğit kişi. 3) Yalçın, sarp.
  • Laden: Reçinesi hekimlikte kullanılan ve pembe ya da beyaz çiçek açan bir ağaççık
  • Lahik: Ulaşan, yetişen
  • Lahut: İlahi alem
  • Lala: 1) Padişahın sadrazamlara seslenirken kullandığı san, isim. 2) Çocukların eğitimi ve öğretiminden sorumlu olan kişi.
  • Lami: Parıltılı olan, parlak, ışık saçan
  • Lamih: Parlayan, ışıltılı
  • Laşa: Gürcü kralının ismi
  • Latif: Yumuşakça muamele eden, nazik davranan kişi
  • Lavani: Genç olan, gençlik, tazelik
  • Lavekar: Hevesli, istekli kişi
  • Lavik: Destan
  • Layık: Yakışır, eğer, uygun
  • Lebib / Lebip: Uyanık, zeki kimse
  • Ledün: Allah katı, Allah’ın huzuru
  • Lehatin: Talihli, şanslı
  • Lema: Parlak olan, parlayan, parlayış
  • Lemi: Parıldayan, parlaklık
  • Levent: 1) Osmanlı donanmasında görev yapan asker, yürekli denizci. 2) Yakışıklı ve uzun boylu erkek.
  • Levin: Boya, renk
  • Levne: Türler, renkler
  • Lider: Öncü, rehber, şef,
  • Liva: Bayrak
  • Lokman: Tarihte adı geçen ünlü hekim
  • Lut: Peygamber ismi
  • Lütfü / Lütfi: 1) İyilik ve güzellik. 2) Cenneti gören.
  • Lütfullah: Allah’ın lütfu
  • Lütuf: Bağış, ihsan, iyilik

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

K ile Başlayan Kız İsimleri: K Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL K ile başlayan kız isimleri
K ile Başlayan Erkek İsimleri: K Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL K ile başlayan erkek isimleri
J ile Başlayan Kız İsimleri: J Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL J ile başlayan kız isimleri
J ile Başlayan Erkek İsimleri: J Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL J ile başlayan erkek isimleri
İ ile Başlayan Kız İsimleri: İ Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL İ ile başlayan kız isimleri
I ile Başlayan Kız İsimleri: I Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL I ile başlayan kız isimleri
İ ile Başlayan Erkek İsimleri: İ Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL İ ile başlayan erkek isimleri
I ile Başlayan Erkek İsimleri: I Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL I ile başlayan erkek isimleri
H ile Başlayan Kız İsimleri: H Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL H ile başlayan kız isimleri
H ile Başlayan Erkek İsimleri: H Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL H ile başlayan erkek isimleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.