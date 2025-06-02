L'Oréal Türkiye'den 50 bin tohumla doğaya katkı

L'Oréal Türkiye 2025 Dünya Çevre Günü’nde sürdürülebilirlik çalışmalarındaki son gelişmeleri paylaştı.

Sürdürülebilir geleceğin önemini vurgulayan ve L’Oréal Türkiye’nin sürdürülebilirlik ile ilgili gelişmelerinden bahseden L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, “L’Oréal Türkiye olarak sürdürülebilirliği sadece çevresel bir hedef değil, iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. 2020 yılında duyurduğumuz ‘Gelecek için L’Oréal’ hedeflerimiz doğrultusunda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçen sene başlattığımız IMPACT+ iş birliğimizde karbon ayak izimizi azaltmak için dijital kampanyalarımızı optimize etmeyi sürdürdük. Bu sene kapsamımızı genişleterek L’Oréal Türkiye çatısı altındaki tüm markalarımızda IMPACT+ uygulamalarımızı hayata geçirdik. Bilim temelli hedeflerle gezegenimizi korumak hedefiyle topluma değer katmak için çevresel ve sosyal projeler geliştiriyoruz. Dijital medya dönüşümünden, yeniden doldurulabilir ürünlerle atığı azaltan ürün portföyümüze; doğayı yeniden yeşerten tohum projelerinden, sektörümüzü dönüştürmeye yönelik kolektif inisiyatiflere kadar her alanda sürdürülebilirlik odağımızı büyütüyoruz. Pazarlama ve iletişim sektöründe net sıfır karbon emisyonunu hedefleyen Ad Net Zero Türkiye oluşumuna da destek olarak sektörel dönüşümün bir parçası olduk. Dahil olduğumuz tüm ekosisteme seslenerek beraber dönüşmenin gücüne inanıyoruz. Bilimi, teknolojiyi ve insanı bir araya getirerek daha yaşanabilir bir geleceği birlikte inşa ediyoruz” dedi.

REKLAM HEDEF 2025 YILI SONUNA KADAR DİJİTAL KAMPANYALARDAN KAYNAKLI KARBON AYAK İZİNİ AZALTMAK Dijital dünyadaki karbon ayak izini azaltmak için harekete geçen ve sürdürülebilir dijital medya yaklaşımıyla fark yaratan L’Oréal Türkiye, 47 ülkede faaliyet gösteren Fransız start-up IMPACT+ ile yapılan iş birliği kapsamında, Türkiye’de dijital medya yatırımı yapan tüm L’Oréal markaları programatik video reklamlarında karbon salımını azaltma hedefiyle dijital içeriklerin optimizasyonuna gitti. 2024 itibarıyla L’Oréal Türkiye, dijital medya iletişimlerinde sürdürülebilirlik odaklı bir dönüşüm başlattı. IMPACT+ çözümlerinin tüm dijital medya planlarına entegre edilmesiyle, Çevresel Sürdürülebilirlik Programı (ESP) kapsamında dijital kampanyalardan kaynaklanan karbon emisyonlarında bir uçağın dünyanın çevresinde yaklaşık 12 tur atmasına eşdeğer karbon etkisine denk gelen oranda tasarruf sağlandı. İş birliği kapsamında kreatif dosya boyutlarının küçültülmesi, daha az veri aktarımı, bağlantı ve cihaz hedeflemeleri gibi stratejilerle 2025 yılı sonuna kadar dijital kampanyalardan kaynaklı karbon ayak izini azaltmak hedefleniyor. Yürütülen iş birliğiyle, kreatif dosya boyutlarının küçültülmesi, daha az veri aktarımı sağlanması ve bağlantı ile cihaz hedeflemeleri gibi çevreci stratejiler hayata geçirildi. L’Oréal Türkiye, dijital medya kaynaklı karbon ayak izini azaltmaya ve sürdürülebilirlik yolculuğuna tüm tutkusuyla devam edecek.

L’ORÉAL TÜRKİYE AD NET ZERO TÜRKİYE KARBON HEDEFLERİNE KATKI SAĞLADI L’Oréal Türkiye, REPİD (Reklam ve Pazarlama İletişimi Derneği) çatısı altında ve sürdürülebilir iletişim pratiklerinin yaygınlaşması amacıyla hayata geçirilen Ad Net Zero Türkiye oluşumunun destekçileri arasında yer alıyor. Küresel ölçekte üyesi olan L’Oréal, pazarlama ve iletişim sektöründe net sıfır karbon emisyonu hedefi doğrultusunda beş ana eylem alanı belirleyerek sektör genelinde dönüşüm yaratmayı amaçlıyor. REKLAM DAHA AZ ATIK, DAHA FAZLA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Atığı azaltmak amacıyla L’Oréal Türkiye, yeniden doldurulabilir ürün portföyünü genişleterek tüketici alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefliyor. Parfüm, cilt ve saç bakımını kapsayan birçok ürün, evde veya satış noktalarında yeniden doldurulabilir ürünler sunuluyor. Tüm ürünlerin yeniden doldurulabilir, geri dönüştürülebilir veya kompost yapılabilir hale getirilmesi amacıyla L’Oréal 2030 yılına kadar saf plastik miktarını yüzde 50 azaltmayı, ambalaj malzemelerinin yüzde 50’sini geri dönüştürülmüş ya da biyobazlı kaynaklardan sağlamayı, ambalaj yoğunluğunu yüzde 20 azaltmayı hedefliyor.

Ayrıca ürün bileşenlerinin yüzde 75’inden fazlasının doğadan veya geri dönüştürülmüş kaynaklardan, kullanılan biyobazlı içeriklerin ise en az yüzde 90’ının sürdürülebilir biçimde temin edilmesi planlanıyor. 2030’A KADAR SOSYAL ETKİYİ BÜYÜTME HEDEFİ L’Oréal, 2020 yılında başlattığı ‘Gelecek İçin L’Oréal’ Sürdürülebilirlik Programı kapsamında yalnızca çevresel değil, aynı zamanda toplumsal kalkınma ve eşitlik hedeflerini de önceliklendiriyor. 2030 yılına kadar 100.000 dezavantajlı bireyin işe erişimini sağlamak, 5 milyon kadının güçlenmesine katkıda bulunmak ve 10 milyon kişiye markalarımızın çevresel ve sosyal fayda programlarıyla ulaşmak taahhütleriyle sosyal etkisini artırmayı hedefliyor. 50 BİN TOHUMLA DOĞAYA KATKI L’Oréal Türkiye, gezegenimizin sınırlarına saygı duymak adına hedeflerini sadece üretim süreçlerinde değil, çevrenin ve toplumun her katmanında hayata geçiriyor. 2025 Yurttaşlık Günü Etkinlikleri kapsamında, Ecording ve Sosyal İklim Derneği iş birliğiyle yürütülecek projeyle; orman yangınlarından zarar gören bölgelerde, Muğla özelinde belirlenen alanlara drone teknolojisiyle, 6000 metrekare alanı kapsayacak şekilde 50.000 tohum topu bırakacak. L’Oréal Türkiye çalışanlarının gönüllü katılımıyla tohumların hazırlanacağı projede, doğaya kolektif katkı sunulması hedefleniyor. Tüketicilerin yüzde 76’sı iklim değişikliği konusunda endişe duyarken, L’Oréal Türkiye bu bilinçle çevre dostu tüketim tercihlerine rehberlik ediyor.