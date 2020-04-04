La Casa De Papel 4. sezon fragmanı Netflix tarafından yayınlandı. Dünya çapından en çok izlenen yapımlardan biri olan La Casa De Papel'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Peki La Casa De Papel 4. sezon nasıl izlenir? İşte La Casa De Papel 4. sezonuna dair detaylar...

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON FRAGMANI

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NASIL İZLENİR?

Dünyanın en popüler dizilerinden biri olan La Casa De Papel'i izlemek için Netflix'e aylık olarak abone olmanız gerekiyor. Netflix'e abone olmak için öncelikle kayıt oluşturmak ve seçtiğiniz abonelik paketinin ücretini ödemeniz gerekiyor.

NETFLİX ÜYELİK FİYATI NE KADAR?

Netflix üyelik fiyatlarına da 2020 yılı ile birlikte zam geldi. Yeni zamın ardından Netflix'in aylık abone ücretleri temel paket 17,99 TL, standart paket 29,99 TL, Özel paket ise 41,99 TL 'ye yükseltildi.

LA CASA DE PAPEL SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bir suç dehası planını gerçekleştirmek üzere polisi ustalıkla yönlendirirken sekiz hırsız, rehineler alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler.

Rio yakalanınca çılgına dönen Tokyo, Profesör'den yardım ister. Cüretkâr bir plan kuran ikili, Rio'yu kurtarmak için ekibi yeniden toplar.

Profesör, kardeşinin planını uygulayıp İspanya Merkez Bankasını hedef almak için Martín'i ekibe katar. İlk yapılacak iş, mutlak kaos yaratmaktır.

Tokyo ve Nairobi'nin çabaları şiddetli biçimde ters sonuç verir. Profesör, Berlin'in suyla dolu odadan altını nasıl çalacaklarını açıkladığı anı hatırlar.

Tamayo protokolleri atlayınca Profesör hazırlıksız yakalanır. Bogotá, paniğe kapılan Denver'ı sakinleştirir. Zaman tükenirken Palermo, "Flipper" planını devreye sokar.

Profesör son numarasıyla yetkilileri şoka uğratır. Ancak buna karşılık yeni müfettiş, Raquel'i hedef alır. Palermo ve Nairobi arasında hararetli bir tartışma yaşanır.

Bir ekip, Müfettiş Sierra'nın emriyle İspanya Merkez Bankasına sızmak üzeredir. Tam o anda, Profesör ve Raquel'in Palermo ile olan bağlantısı kesilir.

Tokyo'nun mutluluğu kısa sürer. Ángel, tartışan Raquel ve Profesör'ü yakalamaya yaklaşır. Yetkililer, ihbarlar için milyonlarca dolarlık ödül teklif eder.

Tokyo, dertlerini alkolün yardımıyla unutmaya çalışır. Sierra'nın kişisel taktiklerinin hedefinde Nairobi vardır. Suárez, Raquel'in izini sürmeye devam eder.