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        Haberler Spor Futbol İspanya La Liga Başkanı Tebas: İspanya, modern futbolun en büyük itibar krizini yaşıyor - Futbol Haberleri

        La Liga Başkanı Tebas: İspanya, modern futbolun en büyük itibar krizini yaşıyor

        İspanya'da 1 ile 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumunun başkanı Javier Tebas, kadın futbolundaki olaylar, ırkçılık ve yolsuzluk skandalları nedeniyle İspanyol futbolu olarak tarihin en büyük itibar krizlerinden birini yaşadıklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 18:45 Güncelleme: 29.09.2023 - 18:45
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        La Liga başkanından kriz açıklaması!
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        La Liga Başkanı Javier Tebas, devlet televizyonu TVE'ye verdiği demeçte, son dönem gündemde olan; eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in istifasına yol açan kadın futbolunda yaşanan olayların, Barcelona Kulübü hakkında rüşvet suçlamasının yöneltildiği hakemler hakkında bilgi almak için ödeme yapıldığı iddialarının ve Real Madridli futbolcu Vinicius'a yönelik ırkçı söylemlerin İspanyol futboluna ciddi zarar verdiğini kaydetti.

        "İspanya, modern futbolun en büyük itibar krizini yaşıyor." diyen Tebas, "Sporda yolsuzluk sadece satın alma (hakem veya futbolcu) veya maç sonucuyla olmaz, birinin üzerine etki yaratmaya çalışmakla da olur ve bu bir suçtur." şeklinde konuştu.

        LaLiga Başkanı, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonu olan ancak sonrasında; kadının küçük görülmesi, eşitsizlik gibi iç tartışmalarla sürekli gündeme gelen İspanya Kadın Milli Takımı'nda cinsiyet sorunu olmadığını, ancak erkek futboluyla karşılaştırıldığında ekonomik şartlarının düşük kaldığını vurguladı.

        Tebas ayrıca İspanya'da tekrar ana gündem maddesi olan Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerin futbola etkisiyle ilgili bir soruya ise "Bağımsızlık hareketi, taraftarların önünde Barça'ya zarar veriyor. Taraftarlar kendilerini yetim hissediyor." cevabını verdi.

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