HABERTURK.COM

80’in üzerinde ülkede, 20 markası altındaki 9 bin 200’den fazla oteliyle hizmet veren Wyndham Hotels & Resorts, 404 odalı La Quinta by Wyndham İstanbul Güneşli otelini açarak La Quinta by Wyndham markasını ilk kez Avrupa’ya taşıdı.

Kuzey Amerika ve Latin Amerika’da bulunan 900’ün üzerindeki oteliyle üst-orta segmentte faaliyet gösteren La Quinta, 2018 yılında Wynhdam tarafından satın alınmıştı.

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı ve Genel Müdürü Dimitris Manikis, "La Quinta markasını Avrupa’ya getirmekten ve marka arzımızı Türkiye gibi önemli bir pazarda genişletmekten büyük bir heyecan duyuyoruz. La Quinta’nın Wyndham ailesine katılmasının ardından, markayı dünya çapında büyütmek için muazzam fırsatlar gördük. İstanbul yalnızca 2018’de 13 milyonun üzerinde uluslararası ziyaretçi ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Ziyaretçiler için dünyanın en cazip şehirlerinden olan İstanbul, La Quinta’yı Avrupa ile buluşturmak için mükemmel bir seçenek oldu.” şeklinde konuştu.

La Quinta by Wyndham İstanbul Güneşli’nin 404 adet misafir odası bulunuyor ve otel, ve üç restoran, fitness merkezi ve sauna, hamam, jakuzi, buhar odası ve ısıtmalı kapalı havuz imkanı sunuyor. Otelde aynı zamanda bin 500 metrekarenin üzerinde toplantı alanı, sekiz toplantı salonu ve bir de balo salonu var.

Wyndham Hotels & Resorts yakın zamanda TRYP by Wyndham İstanbul Topkapı, Ramada Encore by Wyndham İstanbul Basın Ekspres, Wyndham Grand Kayseri, Wyndham Çerkezköy otellerini ve Van ve Mardin’de birer Ramada by Wyndham otelini açmıştı.