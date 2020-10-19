Şöyle incecik ve çıtır çıtır bir lahmacunun içine salata ekleyip dürüm yapmak, yanına bir de ayran içmek hayaliyle sizlere lahmacun içi tarifi vereceğim. Lahmacunlarınız piştikten sonra hangi lokantadan sipariş ettin? sorusunu duyar gibi oluyorum. Lokanta lahmacunlarını aratmayacak lezzette olan bu tarifle yapılan lahmacunlara ev halkı bayılacaklar.

Lahmacun İçi Yapımı İçin Gereken Malzemeler:

500 gr kuzu kıyma (orta yağlı olacak)

200 gr dana kıyma

5 adet kuru soğan

5-6 adet

4-5 adet yeşil biber

2 demet maydanoz

1 baş sarımsak (küçük)

1 kaşık domates salçası

1 kaşık biber salçası

1 tatlı kaşığı karabiber (silme)

1 su bardağı zeytinyağı

2-3 yemek kaşığı pul biber

Tuz

Lahmacun İçi Yapılışı:

Maydanozları iyice yıkadıktan sonra ince ince doğrayın.

Taze biber, sarımsak, domatesleri de doğrayın veya robottan geçirin.

Kıyma, salçalar, soğan hariç bütün malzemeleri karıştırma kabına alın.

Soğanları da rendeden geçirdikten sonra karışımın içine alalım.

Sıvı yağı da ekledikten sonra iyice karıştıralım.

Lahmacun içimiz hazır.

Afiyet olsun.

Püf Noktası:

Kullanacağınız et biraz yağlı olursa lahmacun daha lezzetli olur.

Yağsız olan lahmacunlar sert olur.

Biraz kuyruk yağı da ekleyebilirsiniz.

Miktarı az da olsa yemeğin lezzetine lezzet katar.