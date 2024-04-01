Lal Denizli kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hayatı
31 Mart yerel seçimlerde seçmenler yerel yöneticilerini belirmek için sandık başındaydı. YSK yayın yasağını kaldırdı ve belediye başkanları tek tek açıklandı. Çeşme'de sandıkların %100 oranında açıldı ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli oldu. CHP adayı Lal Denizli oyların yüzde 53,74'ünü aldı. İzmir Çeşme'nin yeni belediye başkanı Lal Denizli hayatı ve siyasi kariyeri ile gündeme gelmeye başladı. Peki Lal Denizli kimdir? İşte Yeni Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında merak edilenler…
Lal Denizli hayatı ile merak edilen isimler arasında yer alıyor. Pierre Loti Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi. 31 Mart 2024 seçimlerinde Çeşme Belediye Başkanı olan Lal Denizli kimdir sorusuna binlerce kişinin yanıt arayışı başladı. Peki Lal Denizli kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hayatı ve kariyeri
LAL DENİZLİ KİMDİR?
Lal Denizli, 1991 yılında dünyaya geldi. Milli Futbol Takım'ın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş’ın da teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli ile Çiğdem Kayalı'nın kızıdır.
Pierre Loti Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi. Ardından Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans yaptı.
Lal Denizli, CHP Gençlik Kolları’nda aktif olarak çalışıyor.