“Lamborghini’yi nasıl aldın?” dönemi başlıyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milyonlarca kişinin merakla beklediği emekli desteği ve tartışmalı vergi paketinin detaylarını açıkladı. Bütün ülke bu açıklamaya kilitlenirken; bütün maddeleri titizlikle gözden geçirilen, yazımı ve kamuoyunca anlaşılması konusunda yüksek hassasiyet gösterilen emekli destek artışı ile vergi paketinin arka plan gelişmeleri şöyle:

HASILAT MODELLEME MODELİ

Doktorlar, diş hekimleri, avukatlar, güzellik salonu işletmecileri, lüks kuaförler, fizyoterapistler gibi serbest meslek kazancı ile restoran, kafe gibi ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin yılın 12 ayı boyunca hasılatlarının tespit edilmesi, tespit edilen hasılatları ile beyanları arasında yüzde 20’yi aşan oranda uyumsuzluk olanların izaha davet edilmesine yönelik düzenleme titizlikle uygulanacak. 4 bin personel bu konuda çalışacak. Bu işletmelerin izahının yeterli bulunmaması durumunda, “hasılat paylaşım modeli” ile kıyaslama yoluyla hasılatları tespit edilecek. Bu durumdakilere vergi tarhı sağlanacak. Bu durumda olan 300 bin vergi mükellefi bulunuyor.

REKLAM DOKTORLAR ÖRNEK Bu madde çalışılırken, kamudaki uzman bir doktorun 130-150 bin TL arasında aylık kazancının bulunduğu dikkate alındı. Özel sektörde çalışan ancak 17 bin TL aylık kazanç bildiren bir doktora, “Gel bakalım, sen bugün ne kadar iş yaptın bakalım” denilecek ve hem fatura kayıtları hem de muayene güncesi takip edilecek. Bu durumun diğer mükelleflere örnek oluşturacağı ve onların kendilerine çekidüzen vermesine yol açacağı öngörülüyor. VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYANLAR “Vergi kaçağına ve kayıt dışılığa son” mantığıyla hazırlanan paket, ileriki aşamada genişletilecek. Hiçbir şirketi ve kaydı olmayan ancak yüksek harcama yapan, lüks otomobil alan, konut alanlar takip edilecek. Vergi mükellefi ve hiçbir beyanı olmayanlara, eksik/yanlış beyanda bulunanlardan 1.5 kat fazla ceza kesilecek. Bir örnek vermek gerekirse, “Bir ilçede oturan bir kişi 30-40 milyon TL ödeyerek Lamborghini otomobil satın almış; bakıyorsun adamın 20 dairesi var. Adına ne şirket var, ne de ticari bir faaliyette bulunuyor. Vergi vermiyor. Bu paranın, harcamanın kaynağı nereden?” denilecek ve bu durumdakiler vergi incelemesine tabi tutulacak.

EMEKLİNİN KAYNAĞI SİGORTA PRİMİNDEN Yaşlılık, malüllük aylığı alan emeklilerin en az 10 bin TL olan asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükseltiliyor. Bu düzenlemeden 3 milyon 707 bin kişi yararlanacak; bütçeye maliyeti ise 33 milyar 200 bin lira olacak. Eğer 16 milyona bu 2 bin 500 TL’lik Hazine desteği verilseydi bütçeye 6 aylık maliyeti 380 milyar TL olacaktı. Çalışma yapılırken, bütçe dengeleri ve kaynağın nereden karşılanacağına dikkat edildi. 33 milyar TL’lik Hazine desteği, ilk defa yaşlılık aylığı bağlananların aynı işyerinde çalışmaya devam etmeleri halinde işverenlere sağlanan 5 puanlık destek priminin Hazine tarafından karşılanmasına son verilmesiyle sübvanse edilecek. Buradan sağlanacak kaynak emekliye aktarılacak. Önce bu desteğin 2 bin TL olarak ödenmesi düşünüldü ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Şartları sonuna kadar zorlayın” dedi. Destek 2 bin 500 TL’ye çıkarıldı. YURT DIŞI