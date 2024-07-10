Lamine Yamal: Tek bir şey kaldı, şampiyonluk

İspanya Milli Takımı'nın genç yıldızı Lamine Yamal, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa'yı 2-1 yenerek finale yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"GERİYE EN ÖNEMLİ ŞEY KALDI, ŞAMPİYONLUK"

Lamine Yamal, ''Finale ulaştık ve geriye en önemli şey kaldı o da şampiyonluğu kazanmak. Zor anlar yaşadık, kimse bu kadar erken gol yememizi beklemiyordu.'' dedi.

Golü hakkında konuşan yıldız isim, ''Topu aldım ve şut çektim. Çok güzel bir gol oldu. Ben çok mutluyum.'' ifadelerini kullandı.