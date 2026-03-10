Canlı
        Laricani'den Trump'a yanıt: "İran halkı boş tehditlerinizden korkmuyor"

        Laricani'den Trump'a yanıt: "İran halkı boş tehditlerinizden korkmuyor"

        İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına "İran halkı sizin boş tehditlerinizden korkmuyor" sözleriyle yanıt verdi

        "İran boş tehditlerinizden korkmuyor"
        İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı hedef alan tehditlerine, "İranlılar korkmuyor" diyerek cevap verdi.

        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim Haberi Görüntüle

        Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın "İran'ın yeniden bir ulus olarak inşa edilmesini neredeyse imkansız hale getirecek şekilde saldırılar düzenleyeceği" tehdidine yanıt verdi.

        Laricani paylaşımında, "Aşura'daki İran halkı sizin boş tehditlerinizden korkmuyor; Aranızdaki en büyükler bile onu silemedi. Silinenlerden biri olmamak için dikkatli olun." ifadelerini kullandı.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum! Haberi Görüntüle
