Nefesler tutuldu ve gözler Beşiktaş'ın Avusturya temsilcisi ile oynayacağı LASK Linz maçına çevrildi. İlk maçı Vodafone Park'ta 1-0 kazanan Beşiktaş bu maçtada üstünlüğü ele alıp tur ile dönmeyi hedefliyor. Beşiktaş'ın LASK Linz ile oynayacağı maçın kadrosunda Gökhan Töre dahil edilmedi onun dışında tam akdro gitti. Peki, LASK Linz-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman? Hangi kanalda, saat kaçta? İşte ayrıntılar....

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya temsilcisi LASK Linz takımıyla karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.Beşiktaş takımı, karşılaşmanın oynanacağı Linz Stadı’nda basına 15 dakikası basına açık son antrenmanını geçekleştirdi.Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından topla çalıştı.LASK Linz-Beşiktaş karşılaşması TSİ 20.45’te oynanacak.

LASK LINZ - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

STAT: Linzer Stadı

HAKEM: Nikola Dabanovic

SAAT: 20:45

16 Ağustos Perşembe günü saat 20:45'de başlayacak karşılaşmanın yayıncı kuruluşa henüz belli değil.

LASK LINZ - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

LASK LINZ: Schlager, Pogatez, Ullmann, Ramsebner, Michorl, Trauner, Holland, Rantl, Goiginger, Frieser, Tetteh

TEKNİK DİREKTÖR: Oliver Glasner

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan Gönül, Pepe, Roco, Caner, Lens, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Babel, LArin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

LASK Linz-Beşiktaş maçına doğru - Güneş ve Babel - LİNZ



Maç öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü ve Babel açıklamalarda bulundu

Yarın kazanmak için sahaya çıkacağız

Takım olarak genel prensibimiz belli. Kazanan bir takım yaratmak. Felsefemiz kazanmak üzerine. Kazanmayı da güzel futbolla yapmak istiyoruz.

Kimin oynayacağını, oyuncuların çalışması, verimi, takıma katkısı belirliyor. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşılaşacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.Şenol Güneş, Linz Stadı’nda Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile düzenlediği basın toplantısında ilk maçta elde ettikleri 1-0’lık avantajlı skorla Linz’e geldiklerini anımsattı.Geçen hafta İstanbul’da yapılan karşılaşmayı daha farklı kazanabileceklerine işaret eden Güneş, "Burada oynayacağımız rakibe saygı duyuyoruz. Onlar da elinden gelen gayreti gösterdi. Koşan bir takım, disiplinli, kompakt oynayan bir takım. Yarın kazanmak için sahaya çıkacağız. İlk skordan bağımsız olarak iki tarafın da güzel futbol oynayacağını düşünüyorum. Umarım izleyenlerin de keyif alacağı bizim de kazanacağımız bir maç olur." değerlendirmesinde bulundu.

Felsefemiz güzel futbolla kazanmak"Geliştirilmesi gereken noktaların neler olduğu yönündeki bir soru üzerine Güneş, herkesin hayatı boyunca değişim yaşadığını ifade ederek, "Gelişimin de ilk adımı o değişimle olur zaten. Futbol adına zaten değişim yapmamız gerekiyor. Burada oyuncu değişiklikleri oluyor. Rakiplere göre daha güçlü olmanız gerekiyor. Fizik, teknik, taktik, mental olarak daha güzel şeyler sunmak gerekiyor. Takım olarak genel prensibimiz belli. Kazanan bir takım yaratmak. Felsefemiz kazanmak üzerine. Kazanmayı da güzel futbolla yapmak istiyoruz. şeklinde konuştu. Gol atabilmek için hücum etmeyi ama yeri geldiğinde de savunma yapmak gerektiğini vurgulayan Güneş, "Bu yıl o konuda biraz mesafe aldığımızı düşünüyorum. Yapmaya başladık ama yeterli değil. İyi bir hücum için topu kazanmak gerekiyor. Topun bizde olması gerekiyor. Geçişleri daha iyi yapmak gerekiyor. Takımın paylaşımının daha iyi olduğunu düşünüyorum ama daha henüz bu konuda yüzde yüz olduğumuzu söyleyemeyiz. Olduğumuz zaman siz de göreceksiniz. ifadelerini kullandı.

"Kimin oynayacağını, oyuncuların çalışması, verimi, takıma katkısı belirliyor"Oyunculardan en iyi şekilde faydalanmak istediğini söyleyen Güneş, şunları kaydetti:"Hiçbir ayrım yapmıyoruz. Onlara da söyledim. Bütün oyuncular takımın bir parçası. Herkes en iyisini yapmalı. En iyisini yapıp takıma katkı yaptığında oynar. Diğeri onu geçebilmek için tabii ki bir rekabet yapacak ama bizim esas yarışımız rakiple. Hepsine ihtiyacımız var. Hatırlarsanız geldiği zaman Lens, Negredo, Medel sıkıntı yaşadı. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nin en yoğun olduğu zamanda puan kayıplarımız oldu. Beşiktaş'ta tüm oyuncuların iyi oyuncular olduğunu söylüyorum. Kimin oynayacağını, oyuncuların çalışması, verimi, takıma katkısı belirliyor."Güneş, sezonu erken açmanın avantaj mı yoksa dezavantaj mı olduğu yönündeki soruya da şöyle cevap verdi:Sezon planlamasının 4-6 hafta sonrasında takımın genel durumunu görüyorsunuz. Bu yıl Dünya Kupası'nda oynayan ve izin yapan oyuncuların geç gelmesinden dolayı takımda bir değişim olacaktır. Önemli olan bunların form grafiklerini devam ettirmek. Öyle olacağını düşünüyorum. Rakiplere göre de fazla farkımız yok. Bir hafta farkımız var. Henüz takım tam oturmuş değil. Kimlerin oynayıp oynamayacağında giden gelenlere göre değişimler olabilir. Bu yıl da aramıza katılan oyuncuların katkısıyla daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bunu da zaman gösterecek. Sadece bizim iyi olmamız da gerekmiyor. Rakiplerin de ne olacağı önemli.

Babel: "Öz güvenimiz yüksek"Toplantıya katılan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, yarın kendilerini zor bir maç beklediğini belirterek, Son iki maçta aldığımız sonuçlarla öz güvenimiz yükseldi. Odaklanırsak iyi bir maç oynayacağımıza inanıyorum. Elbette hala daha geliştirebileceğimiz birçok alan var. Gidişat şu an olumlu. Bence bu yarına da yansıyacak." şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ MAÇA HAZIR

Negredo'dan iddialı mesajBeşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda LASK Linz ile oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

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