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Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi erkek sporcu Lionel Messi seçildi

Spor dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen 23. Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın erkek sporcusu Arjantinli futbolcu Lionel Messi, yılın kadın sporcusu ise Jamaikalı atlet Shelly-Ann Fraser-Pryce seçildi.

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AA / HABERTURK.COM
  • Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi erkek sporcu Lionel Messi seçildi

    Laureus Vakfı tarafından 2000 yılından bu yana dağıtılan ve spor dünyasının en saygın ödüllerinden kabul edilen Laureus Dünya Spor Ödülleri'ni bu yıl kazananlar, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen törende belli oldu.
  • Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi erkek sporcu Lionel Messi seçildi

    Kovid-19 tedbirlerinden dolayı iki yıldır çevrim içi yapılan ödül töreni, 2023'te seyircilerin katılımıyla gerçekleştirildi. 
  • Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi erkek sporcu Lionel Messi seçildi

    Etkinliğe, Sebastian Coe, Nawal El Moutawakel, Edwin Moses, Boris Becker, Jessica Ennis-Hill, Chris Hoy, Fabio Capello, Luis Figo, Carles Puyol, Patrice Evra, Robert Lewandowski gibi spor dünyasından birçok ünlü isim katıldı.
  • Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi erkek sporcu Lionel Messi seçildi

    Yılın erkek sporcusu ödülünün sahibi, 2020'den sonra bir kez daha Messi oldu. 
  • Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi erkek sporcu Lionel Messi seçildi

    Attığı 7 golle Arjantin Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmasında başrolü üstlenen 35 yaşındaki futbolcu, ABD'li basketbolcu Stephen Curry, İsveçli atlet Armand Duplantis, Fransız futbolcu Kylian Mbappe, İspanyol tenisçi Rafael Nadal ve Hollandalı Formula 1 pilotu Max Verstappen'in önünde ödüle layık görüldü.
  • Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi erkek sporcu Lionel Messi seçildi

    Geçen yıl kadınlar 100 metrede 5. kez dünya şampiyonu olan ve Elmas Lig'i zirvede tamamlayan Jamaikalı atlet Fraser-Pryce, kariyerinde ilk defa yılın kadın sporcusu ödülünü kazandı. 
  • Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi erkek sporcu Lionel Messi seçildi

    36 yaşındaki Fraser-Pryce, oylamada ABD'li yüzücü Katie Ledecky, ABD'li atlet Sydney McLaughlin-Levrone, İspanyol futbolcu Alexia Putellas, ABD'li alp disiplini kayakçı Mikaela Shiffrin ve Polonyalı tenisçi Iga Swiatek'i geride bıraktı.
  • Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi erkek sporcu Lionel Messi seçildi

    Yılın takımı ödülünü, 36 yıl sonra ilk FIFA Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşan Arjantin Milli Futbol Takımı aldı.
  • Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi erkek sporcu Lionel Messi seçildi

    Yılın en iyi çıkış yapan sporcusu ise 2022 ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşarak dünya klasmanında 1 numaraya çıkan en genç erkek tenisçi olan İspanyol Carlos Alcaraz seçildi.
  • Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi erkek sporcu Lionel Messi seçildi

    Dağıtılan ödüller şöyle:

    Yılın erkek sporcusu: Lionel Messi (Arjantin) - Futbol
  • Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi erkek sporcu Lionel Messi seçildi

    Yılın kadın sporcusu: Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaika) - Atletizm
  • Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi erkek sporcu Lionel Messi seçildi

    Yılın takımı: Arjantin Milli Takımı - Futbol
  • Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi erkek sporcu Lionel Messi seçildi

    Yılın en iyi çıkış yapan sporcusu: Carlos Alcaraz (İspanya) - Tenis
  • Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi erkek sporcu Lionel Messi seçildi

    Yılın geri dönüşü: Christian Eriksen (Danimarka) - Futbol
  • Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi erkek sporcu Lionel Messi seçildi

    Yılın engelli sporcusu: Catherine Debrunner (İsviçre) - Para atletizm
  • Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi erkek sporcu Lionel Messi seçildi

    Yılın ekstrem sporcusu: Eileen Gu (Çin) - Serbest stil kayak
  • Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi erkek sporcu Lionel Messi seçildi

    İyilik için spor: TeamUp - Mülteci çocuklara destek

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