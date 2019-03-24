Bilim insanları, ses ve iletişim konusunda inanılmaz bir buluşa imza attı ve lazer kullanarak sesleri iletmenin bir yolunu buldu. İnanılmaz bir potansiyeli olan bu yeni gelişme ile müzikten insan sesine kadar bütün sesler, herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymadan odanın karşısında bulunan bir kişinin kulağına direkt iletilebiliyor.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ( MIT)’den Charles M. Wynn’ın basın açıklamasına göre bu sistemi kullanarak bilgiler direkt başka birinin kulağına gönderilebiliyor. Lazerin duyulabilir ses sinyallerini ilettiği ilk başarılı sistem olan bu buluş konusunda Wynn, kullanılan yöntemin gözler ve deri konusunda son derece güvenli olduğunun altını çizdi.
SADECE ALICININ KULAĞINA ULAŞIYOR
Müzik ve kaydedilmiş kayıtları iletmek için iki ayrı yöntem kullanan MIT ekibi, bu iki teknikte de foto-akustik efektin avantajlarından faydalanıyor. Birinde ses dalgaları, ışığı emerek buhar gibi yayılarak alıcıya iletiyor.
Bir diğerinde ise ses hızındaki lazer ile odanın diğer tarafındaki alıcının kulağına tamamen temiz ve ortamdaki diğer seslerden etkilenmeden mesaj gönderilebiliyor.
Kalabalık bir ortamda kimsenin gönderdiğiniz sesi duymamasını sağlayarak sadece bir kişinin kulağına mesaj göndermek oldukça heyecan verici bir teknolojik gelişme.
Yeni yöntemin bir gün yaygın bir teknoloji olmasını umut eden araştırmacı Ryan M. Sullenberger, bu tekniğin insanlık için çok yararlı olacağını ve birçok heyecan verici olasılık sunabileceğini belirtti. Elbette bu yöntemi en çok kullanacak olanların ilk etapta istihbarat servisleri olması muhtemel.
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