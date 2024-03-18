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        Haberler Spor Futbol İtalya Lazio'nun yeni teknik direktörü Igor Tudor! - Futbol Haberleri

        Lazio'nun yeni teknik direktörü Igor Tudor!

        İtalya Serie A ekibi Lazio, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine Igor Tudor'un getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 22:01 Güncelleme: 18.03.2024 - 22:01
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        Lazio'da Tudor dönemi
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        Lazio'nun yeni teknik direktörü Igor Tudor oldu. İtalyan kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tudor'un kente geldiğini bildirdi. Mavi-beyazlılarda üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Maurizio Sarri ile yollar ayrılmıştı.

        Igor Tudor, Türkiye'de 2016-2017 sezonunda Karabükspor'un başına geçmiş daha sonra Galatasaray'ı çalıştırmıştı.

        Lazio, 29 haftası geride kalan İtalya Serie A'da 43 puan toplayarak 9. basamakta yer alıyor.

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