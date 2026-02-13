Canlı
        LeBron James ilki başardı, tarihe geçti!

        LeBron James ilki başardı, tarihe geçti!

        NBA'de Los Angeles Lakers, sahasında Dallas Mavericks'i 124-104 mağlup etti. Lakers'ta mücadeleyi 28 sayı, 12 asist ve 10 ribauntla tamamlayan 41 yaşındaki LeBron James, NBA tarihinde 'triple-double' yapan en yaşlı basketbolcu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 11:54 Güncelleme: 13.02.2026 - 11:54
        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, sahasında Dallas Mavericks'i 124-104 mağlup etti. Crypto.com Arena'daki karşılaşmada, Lakers'ın yıldızı LeBron James, 28 sayı, 12 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaptı.

        41 yaşındaki LeBron James, NBA tarihinde triple-double yapan en yaşlı oyuncu oldu. Rui Hachimura 21, Austin Reaves 18 ve Jaxson Hayes ise 16 sayıyla oynadı.

        Mavericks'de Naji Marshall ve Max Christie, 19'ar sayı kaydederken Brandon Williams, 17 sayıyla maçı tamamladı.

        BLAZERS DEPLASMANDA KAZANDI

        Delta Center'daki karşılaşmada Portland Trail Blazers, deplasmanda Utah Jazz'ı 135-119 yendi.

        Blazers'da Donovan Clingan, 23 sayı ve 18 ribauntla "double-double" yaparken Jrue Holiday, 31 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

        Utah Jazz'da Brice Sensabaugh 28 sayı atarken Ace Bailey, Kyle Filipowski ve Isaiah Collier ise 15'şer sayıyla oynadı.

        Kartal'da alkollü taksi sürücüsü 5 metrelik dereye uçtu

        Kartal Soğanlık Mahallesi'nde Balıkesir Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, alkollü olduğu öğrenilen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 5 metrelik dereye uçtu. (İHA)

