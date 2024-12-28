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        Haberler Spor Futbol İngiltere Leeds United'dan Filistin tezahüratına kınama - Futbol Haberleri

        Leeds United'dan Filistin tezahüratına kınama

        İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United, bazı taraftarlarının İsrailli futbolcuları Manor Solomon'a destek için söylediği Filistin karşıtı tezahüratı kınadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 19:28 Güncelleme: 28.12.2024 - 19:28
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        Leeds'ten Filistin tezahüratına kınama
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        İngiltere Championship'te mücadele eden Leeds United'da bazı taraftarlar, önceki gün oynanan karşılaşmada İsrailli futbolcuları Manor Solomon'a destek vermek isterken, Filistin karşıtı tezahüratta bulundular.

        Solomon'a sevgilerini göstermek isterken ayrımcılık içeren sözler sarf eden Leeds United taraftarları yaptıkları tezahüratta, "Aklımda Manor Salomon var ve o Filistin'den nefret ediyor" ifadelerini kullanarak büyük tepki çekti.

        KULÜPTEN KINAMA GELDİ

        Konu hakkında kulübün kayıtsız kalamayacağını söyleyen Leeds United basın sözcüsü, "Kulüp bu davranışı kınıyor. Her türlü ayrımcılığa karşı sıfır tolerans politikasına sahibiz." ifadelerini kullandı.

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