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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Leicester City, Yunus Akgün için geldi! - Galatasaray Haberleri

        Leicester City, Yunus Akgün için geldi!

        Geçen sezon Premier Lig'den düşen Leicester City, Yunus Akgün için Türkiye'ye geldi! İngiliz ekibinin yetkilileri, milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Galatasaraylı idareciler ile görüşüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 14:36
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        Leicester City, Yunus için geldi!
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        Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular için de girişimler yürütülürken Yunus Akgün'e İngiltere'den talip geldi.

        Geçen sezon Premier Lig'den düşen ve bu sezon Championship'te mücadele edecek olan Leicester City'nin yetkilileri, Yunus Akgün için İstanbul'a geldi.

        Milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Leicester City'nin Galatasaraylı yetkililer ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.

        Okan Buruk'un, Yunus Akgün'ü takımda tutmak istemesine karşın Yunus'un iyi bir teklif gelmesi durumunda yuvadan ayrılmaya sıcak baktığı da belirtildi.

        Leicester City bu sezona üçte üç ile başlarken Yunus Akgün de dört maçta süre buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde biri ilk 11 olmak üzere üç maça çıkan 23 yaşındaki futbolcunun, 5 milyon Euro'dan yüksek bir satın alma opsiyonuyla birlikte İngiltere'nin yolunu tutması an meselesi...

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