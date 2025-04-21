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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Lemina'dan önce, Lemina'dan sonra! - Galatasaray Haberleri

        Lemina'dan önce, Lemina'dan sonra!

        Galatatasaray'da Eren Elmalı'yla birlikte Mario Lemina transferi de kritik haftalara doğrudan etki etti. Gabonlu yıldızın orta sahaya eklemlenmesiyle sarı-kırmızılıların savunması da rahatladı

        Giriş: 21.04.2025 - 09:46 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:16
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        Lemina'dan önce, Lemina'dan sonra!
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        Üst üste üçüncü şampiyonluğuna koşan Galatasaray’ın transferleri soru işaretleriyle birlikte geliyordu.

        Yazın kadroya katılan Elias Jelert, Ismail Jakobs gibi isimler yerine devre arasında da takviye yapan Cimbom’da suyun akışını değiştirenlerden biri de Mario Lemina oldu.

        Okan Buruk sezon başında Lucas Torreira - Gabriel Sara ikilisini bozmayı düşünmezken Lemina’nın kadroya katılmasından sonra fikrini de değiştirdi.

        Son iki sezonda şampiyonluğa hücumuyla değil savunmasıyla ulaşan sarı-kırmızılılar bu sezon ise benzer performansı sergileyemiyordu.

        Mario Lemina’nın transferinden sonra orta sahada üçlü kurgu deneyen Cimbom daha sonra Gabonlu yıldızın henüz tam hazır olmaması kaynaklı bu denemeden de vazgeçti.

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        Beşiktaş derbisinde silik bir oyun sergileyen, 10 kişi kaldıktan sonra ise sahada varlık gösteremeyen sarı-kırmızılılar Fenerbahçe derbisine başka bir görünümle çıktı.

        Mario Lemina - Lucas Torreira - Gabriel Sara üçlüsü geri dönerken Gabonlu yıldız formayı bir daha kaptırmadı.

        BAY geçilen haftada hem dinlenen hem de taktiksel çalışmalara ağırlık veren sarı-kırmızılılar Samsun deplasmanında da sahaya aynı kurguyla çıktı.

        Lemina - Torreira - Sara’lı Galatasaray rakibinden fazla koşarken toplamda 114 km mesafe kat etti.

        İç sahada Bodrum FK’ya karşı kazanan 11’ini bozmayan Okan Buruk’un tercihi yine aynı orta saha kurgusu oldu.

        Yunus ve Barış Alper’i sezonun aksine kanat forvet gibi görevlendiren Buruk orta sahada rakibi karşılama görevini ise Lemina ve Torreira’ya verdi.

        Sol beke de atlet bir oyuncu olan Eren eklemesi yapan sarı-kırmızılılar rakip ataklarını henüz olgunlaştırmadan söndürmeyi başardı.

        Samsunspor gibi Bodrum FK karşılaşmasında da rakibinden fazla koşan Cimbom 110 km mesafe kat etti.

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        12 ikili mücadeleye giren ve 9’unu kazanan Lemina toplamda 5 defansif aksiyonla da takımın sigortası oldu.

        Lemina’nın oyuna eklemlenmesinden sonra Torreira da daha özgür bir role kavuştu ve ön bölgede daha fazla oynamaya başladı.

        Sarı-kırmızılılar sezonun kritik virajındaki iki zor karşılaşmayı kalesinde isabetli şut görmeden tamamlamış oldu.

        Lemina’dan önce 108 km koşu mesafesi tutturan sarı-kırmızılılar son iki maçta ise ortalama 112 km mesafe kat etti.

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