Milyonlarca Müslüman, Allahı'ın farz kıldığı Ramazan orucunu tutmaya devam ediyor. Orucunun bozulmasını istemeyen vatandaşların birçok konu hakkında merak ettikleri var. Lens kullanmak da bu araştırmaların başında yer alıyor. Peki, Ramazan ayında oruçlu iken lens kullanmak orucu bozar mı? İşte tüm detayları ile cevabı...

LENS KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

Lens takmak orucu bozmaz. Nitekim vucuda iletilen veya mideye inen herhangi bir sıvı veya madde bulunmamaktadır.Eğer öyle olsaydı vücutla temas eden gözlük takmanın da günah olması ve orucu bozması gerekirdi. Bu nedenle lens takmanın orucu bozma gibi bir günahı bulunmamaktadır.