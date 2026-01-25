Leonardo DiCaprio'dan Oscar sitemi

'Savaş Üstüne Savaş' (One Battle After Another) filmiyle Oscar'a aday gösterilen Leonardo DiCaprio, filmindeki rol arkadaşı Chase Infiniti'nin Oscar adaylığı alamamasıyla ilgili sitemini dile getirdi.

2016'da 'Diriliş' (The Revenant) filmindeki performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazanan DiCaprio, yeni röportajında, Paul Thomas Anderson'ın son filmi için Chase Infiniti'nin adaylık alamamasından duyduğu hayal kırıklığından söz etti. "O, bu filmin dokusuydu. Kalbi ve ruhuydu" diyen DiCaprio; "Onun performansı olmasaydı 'Savaş Üstüne Savaş' olmazdı" ifadesini kullandı."

Chase Infiniti

"Genç bir oyuncunun ilk filminde, yapımın tüm duygusal ağırlığını taşıması neredeyse imkansız bir görevdi" diyen Leonardo DiCaprio; "Kendisiyle gurur duymalı ve hepimiz onunla gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Leonardo DiCaprio'nun 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday olduğu 2026 Oscar Ödülleri'nde 'Savaş Üstüne Savaş'ın yönetmeni Paul Thomas Anderson 'En İyi Yönetmen' dalında adaylar arasında yer alıyor. Benicio Del Toro ve Sean Penn, 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında aday oldu. 'Savaş Üstüne' Savaş, 'En İyi Film' kategorisinde de adaylık dâhil toplam 13 dalda Oscar'a aday gösterildi.