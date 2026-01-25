Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Leonardo DiCaprio'dan Oscar sitemi

        Leonardo DiCaprio'dan Oscar sitemi

        Leonardo DiCaprio, 'Savaş Üstüne Savaş'taki (One Battle After Another) rol arkadaşı Chase Infiniti'nin Oscar adayları arasında yer almamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2026 - 15:33 Güncelleme: 25.01.2026 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oscar sitemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        'Savaş Üstüne Savaş' (One Battle After Another) filmiyle Oscar'a aday gösterilen Leonardo DiCaprio, filmindeki rol arkadaşı Chase Infiniti'nin Oscar adaylığı alamamasıyla ilgili sitemini dile getirdi.

        2016'da 'Diriliş' (The Revenant) filmindeki performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazanan DiCaprio, yeni röportajında, Paul Thomas Anderson'ın son filmi için Chase Infiniti'nin adaylık alamamasından duyduğu hayal kırıklığından söz etti. "O, bu filmin dokusuydu. Kalbi ve ruhuydu" diyen DiCaprio; "Onun performansı olmasaydı 'Savaş Üstüne Savaş' olmazdı" ifadesini kullandı."

        Chase Infiniti
        Chase Infiniti
        REKLAM

        "Genç bir oyuncunun ilk filminde, yapımın tüm duygusal ağırlığını taşıması neredeyse imkansız bir görevdi" diyen Leonardo DiCaprio; "Kendisiyle gurur duymalı ve hepimiz onunla gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

        Leonardo DiCaprio'nun 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday olduğu 2026 Oscar Ödülleri'nde 'Savaş Üstüne Savaş'ın yönetmeni Paul Thomas Anderson 'En İyi Yönetmen' dalında adaylar arasında yer alıyor. Benicio Del Toro ve Sean Penn, 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında aday oldu. 'Savaş Üstüne' Savaş, 'En İyi Film' kategorisinde de adaylık dâhil toplam 13 dalda Oscar'a aday gösterildi.

        Thomas Pynchon'ın 1990 tarihli romanı 'Vineland'den esinlenen 'Savaş Üstüne Savaş', Bob Ferguson adlı eski bir devrimcinin hikâyesini anlatıyor. Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı 'Bob', kızı 'Willa' ile gözlerden uzak bir yaşam sürerken eski bir düşmanı ortaya çıkıyor ve aileyi parçalamakla tehdit ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı

        OSMANİYE'nin Hasanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından emniyet mensupları, hizmet binalarının önünde ve çevresinde biriken kar kütlelerini kendi imkanlarıyla temizleyerek vatandaşların yolunu açtı. (DHA)    

        #Leonardo DiCaprio
        #oscar
        #Oscar ödülleri
        #oscar adayları
        #Savaş Üstüne Savaş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yasak aşk yaşadığı adamı otomobilde öldürdü iddiası!
        Yasak aşk yaşadığı adamı otomobilde öldürdü iddiası!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        3 yaşındaki Rüveyda'nın ölümünde ihmal iddiası!
        3 yaşındaki Rüveyda'nın ölümünde ihmal iddiası!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!