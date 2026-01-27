Habertürk
        Leroy Sane'den Manchester City yorumu: 90 dakikalık mücadelede her şey mümkün - Futbol Haberleri

        Leroy Sane'den Manchester City yorumu: 90 dakikalık mücadelede her şey mümkün

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Manchester City maçı öncesi BBC'ye röportaj verdi. Maçla ilgili iddialı ifadeler kullanan Alman futbolcu, "İtiraf etmeliyim ki kura çekildiğinde karşılaşacağımız zamana kadar Manchester City'nin ilk 8'deki yerini garantilemiş olmasını tahmin ediyordum. Ama şimdi iki taraf için de yüksek riskli, kritik bir maç. 90 dakikalık bir mücadelede her şey mümkün" dedi.

        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 22:10 Güncelleme: 27.01.2026 - 22:10
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da yıldız futbolcu Leroy Sane, zorlu mücadele öncesi BBC'ye konuştu.

        2

        "İKİ TARAF İÇİN DE KRİTİK"

        İlk olarak Manchester City maçıyla ilgili açıklamada bulunan Alman yıldız, "İtiraf etmeliyim ki kura çekildiğinde karşılaşacağımız zamana kadar Manchester City'nin ilk 8'deki yerini garantilemiş olmasını tahmin ediyordum. Ama şimdi iki taraf için de yüksek riskli, kritik bir maç. 90 dakikalık bir mücadelede her şey mümkün. City'nin kupanın en büyük favorilerinden biri olduğunu biliyoruz. Ama kazanabileceğimize inanmazsak Türkiye'de kalmamız daha iyi olur. Liverpool ve Atletico gibi üst düzey kulüplere karşı sadece katılmakla kalmadığımızı, rekabet edebileceğimizi gösterdik." dedi.

        3

        "İSTANBUL MUAZZAM BİR ENERJİ VE TUTKU ŞEHRİ"

        Sane, İstanbul'daki atmosfer hakkında ise, "İstanbul nefes kesici. Muazzam bir enerji ve tutku şehri. Sadece yemek kültürü bile bu şehre hayran kalmanızı sağlayacak kadar etkileyici. Gerçekten inanılmaz olan şey ise, özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında stadyumumuzdaki atmosfer. Süper Lig, Avrupa'nın geri kalanında hafife alınıyor" şeklinde konuştu.

        4

        "ESKİ DOSTLARIMI GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

        Sane, "Eski takım arkadaşların ve teknik direktörü Pep Guardiola ile görüşüyor musun?" sorusuna ise, "Kesinlikle. Bazı arkadaşlarımla hiçbir zaman bağlantımı kaybetmedim. Çarşamba günü eski dostlarımı tekrar görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

        5

        KEVIN DE BRUYNE VE İLKAY GÜNDOĞAN YORUMU

        Sözlerine devam eden Sane, "Kevin De Bruyne veya İlkay Gündoğan gibi efsaneler, her şeyi kazandıktan sonra bazen yeni bir ufka ihtiyaç duyarlar. Ama şunu unutmayın: City'de baskı sürekli. Her hafta en yüksek seviyede performans göstermezseniz, kulüp sizinle ya da sizsiz ilerlemeye hazır." şeklinde konuştu.

        6

        "PEP, MODERN FUTBOLUN NİHAİ MİMARI"

        Guardiola hakkında değerlendirmelerde bulunan 30 yaşındaki futbolcu, "Pep, modern futbolun nihai mimarı. O, futbol zihnimi tamamen yeniden programladı. Pep size bambaşka bir spor gösteriyor. Taktiksel talepleri amansız ama sadece bana koçluk yapmakla kalmadı, beni geliştirdi. Onun rehberliğinden ayrıldığımda, kendimin hayal edebileceğimden çok daha eksiksiz bir oyuncu olarak çıktım." dedi.

