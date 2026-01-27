Leroy Sane'den Manchester City yorumu: 90 dakikalık mücadelede her şey mümkün

"İKİ TARAF İÇİN DE KRİTİK"

İlk olarak Manchester City maçıyla ilgili açıklamada bulunan Alman yıldız, "İtiraf etmeliyim ki kura çekildiğinde karşılaşacağımız zamana kadar Manchester City'nin ilk 8'deki yerini garantilemiş olmasını tahmin ediyordum. Ama şimdi iki taraf için de yüksek riskli, kritik bir maç. 90 dakikalık bir mücadelede her şey mümkün. City'nin kupanın en büyük favorilerinden biri olduğunu biliyoruz. Ama kazanabileceğimize inanmazsak Türkiye'de kalmamız daha iyi olur. Liverpool ve Atletico gibi üst düzey kulüplere karşı sadece katılmakla kalmadığımızı, rekabet edebileceğimizi gösterdik." dedi.