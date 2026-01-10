Habertürk
        Levent Mercan: Gerçekten hak ettiğimizi düşünüyorum

        Levent Mercan: Gerçekten hak ettiğimizi düşünüyorum

        Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan, Galatasaray karşısında iyi oynadıklarını belirterek, kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

        Giriş: 10.01.2026 - 23:03 Güncelleme: 10.01.2026 - 23:03
        "Gerçekten hak ettiğimizi düşünüyorum"
        Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti ve kupayı kazandı.

        Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan, "Bence takımımız genel olarak iyi bir maç sergiledi. Mücadele çok iyiydi. Herkes yüzde 100’ünü verdi. Gerçekten hak ettiğimizi düşünüyorum. Takım için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah böyle devam ederiz" diye konuştu.

