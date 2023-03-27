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Leyl Suresi okunuşu ve anlamı: Leyl Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

Leyl Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Tamamı 21 ayettir. Leyl, gece demektir. Surede insanoğlunun iki zıt huyundan, cömertlik ve cimrilikten bahsedilir; imanla cömertlik ve imansızlıkla cimrilik arasındaki ilişkiye dikkat çekilir. Leyl Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.

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  • Leyl Suresi Okunuşu ve Anlamı: Leyl Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Leyl Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Leyl Suresi, Kur'an'ın 92. suresidir. Sure, 21 ayetten oluşur. Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. Sure, ismini ilk ayette geçen ve "gece" anlamına gelen "leyl" kelimesinden almıştır. Surede genel olarak cömertlikten ve cimrilikten bahsedilmekte, Allah’a iman edip iyilik yapan cömert olan insanlar övülmekte, cimrilik eleştirilmekte, insanlara mallarını ve servetlerini iyilik yolunda harcamaları tavsiye edilmektedir. Leyl Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Leyl Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...
  • Leyl Suresi Okunuşu ve Anlamı: Leyl Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    eyl Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    1- Vel leyli izâ yağşâ.

    2- Ven nehâri izâ tecellâ.

    3- Ve mâ halâkaz zekera vel unsâ.

    4- İnne sa'yekum le şettâ.

    5- Fe emmâ men a'tâ vettekâ.

    6- Ve saddeka bil husnâ.

    7- Fe se nuyessiruhu lil yusrâ.

    8- Ve emmâ men bahıle vestagnâ.

    9- Ve kezzebe bil husnâ.

    10- Fe se nuyessiruhu lil usrâ.

    11- Ve mâ yugnî anhu mâluhû izâ teraddâ.

    12- İnne aleynâ lel hudâ.

    13- Ve inne lenâ lel âhırate vel ûlâ.

    14- Fe enzertukum nâran telezzâ.

    15- Lâ yaslâhâ illâl eşkâ.

    16- Ellezî kezzebe ve tevellâ.

    17- Ve se yucennebuhâl etkâ.

    18- Ellezî yu'tî mâlehu yetezekkâ.

    19- Ve mâ li ehadin indehu min ni'metin tuczâ.

    20- İllâbtigâe vechi rabbihil a'lâ. 

    21- Ve le sevfe yerdâ.
  • Leyl Suresi Okunuşu ve Anlamı: Leyl Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Leyl Suresi Türkçe Anlamı

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

    1- (Ortalığı) bürüdüğü zaman geceye andolsun,

    2- Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun,

    3- Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki,

    4- Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir.

    5,6,7- Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz.

    8,9,10- Fakat, kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.

    11- Cehenneme yuvarlandığı zaman, malı ona fayda vermez.

    12- Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir

    13- Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir.

    14- Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım.

    15,16- O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer.

    17,18- Temizlenmek için malını hayra veren en muttekî (Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan) kimse o ateşten uzak tutulacaktır.

    19,20- O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. (Yaptığı iyiliği) Ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için (yapar). 

    21- Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.
  • Leyl Suresi Okunuşu ve Anlamı: Leyl Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Leyl Suresi Konusu

    Surede insanoğlunun iki zıt huyundan, cömertlik ve cimrilikten bahsedilir; imanla cömertlik ve imansızlıkla cimrilik arasındaki ilişkiye dikkat çekilir.

    Leyl Suresi Nuzül

    Mushaftaki sıralamada doksan ikinci, iniş sırasına göre dokuzuncu suredir. Ala suresinden sonra, Fecr suresinden önce Mekke’de inmiştir.
  • Leyl Suresi Okunuşu ve Anlamı: Leyl Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Leyl Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu) 

    Bu yeminler de üzerine yemin edilen varlıkların değerini, onları yaratan gücün büyüklüğünü göstermekte; ayrıca gelecek konunun önemine dikkat çekmektedir. Allah Teâlâ, 3. ayetteki yeminle ilim ve kudretinin sonsuzluğuna ve sanatının üstünlüğüne işaret etmiştir. Zira aynı maddeden yaratılmış olan erkek ve dişi arasındaki cinsiyet farkının şuursuz tabiat tarafından bir tesadüf eseri olarak meydana getirilmesi imkân ve ihtimal dışıdır. 4. ayette, insanların çabalarının, yaptıkları işlerin türleri, nitelikleri ve amaçları bakımından başka olduğu belirtilerek -anlaşıldığı kadarıyla- bir insanı değerli veya değersiz yapan unsurun cinsiyet değil, davranışların dinî, ahlâkî ve insanî yönlerden mahiyeti ve değeri olduğu ima edilmiş; böylece konu, -müteakip ayetlerde üzerinde durulacak olan- Kur’an’ın geliş ortamı ve çağının en temel sorunu sayılabilecek yoksulluk meselesine, bunun çözümüyle yakından ilgili cömertlik ve cimrilik huylarına getirilmiştir.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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